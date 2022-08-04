Є два завдання: у НАТО кажуть про ризик зіткнення з росією через війну проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що просування росії знову зупинилося, а Україна продемонструвала відповісти ударам та відбити свою територію у російських військ. Також він наголосив, що НАТО має два завдання, щоб уникнути зіткнення з росією.

Про це він сказав на Лізі робітничої молоді в Норвегії 4 серпня. Він наголосив, що основна мета НАТО, як спільноти, запобігти війні та зберегти мир.

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Він каже, що зараз це важливіше, ніж будь-коли, адже в Європі відбувається війна – росія напала на Україну.

Президент путін напав на ні в чому не винну країну та людей із застосуванням військової сили для досягнення своїх політичних цілей. Те, що він робить, - це кидає виклик світовому порядку,

– заявив генсек НАТО.

За словами Столтенберга, війну спровокувала вимога путіна контролювати Україну та не розширювати НАТО. "Він не поважає бажання України стати частиною нашої спільноти", – додав він.

Завдання НАТО у війну росії проти України

Генсекретар Альянсу заявив, що у цій війні НАТО має два завдання – підтримати Україну і не допустити переростання конфлікту в повномасштабну війну між НАТО і росією.

Він наголосив, що НАТО підтримує право України на самооборону.

"Велику мужність проявив український народ протягом війни. Відколи росія анексувала Крим у 2014 році, деякі країни НАТО допомагали Україні. На саміті НАТО країни Альянсу заявили, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно", – зауважив він.

Столтенберг заявив, що весь світ бачить військові дії, напади на цивільне населення та руйнування, яких не було з часів Другої світової війни.

Але також у наших власних інтересах, щоб путін не досяг успіху в своїх амбіціях в Україні… Якщо Росія виграє цю війну, вона матиме підтвердження того, що насильство працює. Тоді наступними можуть бути інші сусідні країни,

– вважає він.

Генсек зауважив, що просування росіян знову зупинилося. А українці показали вміння завдавати ударів у відповідь і повертати території, планують контрнаступ на півдні.

"Друге завдання НАТО – не допустити поширення війни. Ми це робимо і тим, що не є стороною війни – ми не входимо в Україну з військами. Ми також показуємо, що напад на одну з країн НАТО спричинить відповідь усього Альянсу. Тому ми нарощуємо військову присутність на східному кордоні", – відповів він.

За його словами, відтоді, як почалася війна, НАТО має близько 40 000 солдат переважно на сході. Вони підтримуються значною кількістю літаків і кораблів. "Як казали стародавні римляни: "Якщо хочеш миру, тобі треба планувати війну", – додав він.

До слова, ЗМІ повідомляють, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон може стати наступним генеральним секретарем НАТО та замінити на цій посаді Єнса Столтенберга.

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