Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вимога Росії повернути Альянс до системи європейської безпеки, яка існувала до 1997 року, є неприйнятною. За його словами, серед країн-членів НАТО немає тих, хто підтримував би таку ідею.

Про це Рютте заявив, відповідаючи на запитання щодо російських вимог у контексті переговорів про завершення війни в Україні, повідомляє The Guardian.

Чому Росія хоче повернути НАТО до кордонів 1997 року?

Рютте наголосив, що пропозиції Москви фактично передбачають відкат НАТО до позицій, які Альянс займав до розширення на Схід.

Для всіх нас цілком очевидно, що пропозиції, висунуті Росією – які, по суті, передбачають відкат НАТО до стану 1997 року, – є неприйнятними. І в НАТО немає нікого, хто вважав би це гарною ідеєю,

– сказав генсек.

Він також прокоментував інцидент у Польщі, який стався минулого тижня. Рютте назвав його небезпечним і зазначив, що джерелом інциденту є Росія. Водночас він наголосив, що встановити, чи був він навмисним, мають відповідні органи.

Чи був він навмисним – це, безумовно, мають визначити відповідні органи. Я ніколи не буду вдаватися до припущень. Я зможу прокоментувати це лише тоді, коли отримаємо дані із системи, за допомогою якої Польща та інші союзники по НАТО спільно аналізують, що саме сталося,

– заявив Марк Рютте.

До слова, після нещодавніх інцидентів у небі генсек наголошував, що Альянс захищатиме кожен сантиметр території Польщі у разі загроз. Також відомо, що кремлівський диктатор намагався просунути Вашингтону ідею поділити Європу на зони впливу за прикладом протистояння часів холодної війни.