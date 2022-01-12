НАТО може збільшити присутність сил на східному фланзі

НАТО може збільшити присутність своїх сил на східному фланзі. Це станеться, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Альянс робитиме усе необхідне для захисту союзників. У НАТО повсякчас оцінюють необхідність коригування присутності сил.

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За словами Столтенберга, після окупації Криму та дій Росії на Донбас НАТО здійснило найбільше посилення своєї присутності на східному фланзі. У регіоні Альянс розгорнув сили швидкого реагування. Також проводять повітряне патрулювання.

Столтенберг наголосив, що Альянс не хоче непорозумінь. Його метою є зберегти мир, а не розпалити конфлікт.

І, відповідно, якщо Росія знову використовує силу проти України, то ми тоді серйозно задумаємося над тим, щоб знову збільшити нашу присутність,

– запевнив Столтенберг.

НАТО та Росія обговорили так звані "гарантії безпеки"

НАТО та Росія у середу, 12 січня, обговорили так звані "гарантії безпеки", які розробили у Кремлі.

Столтенберг зауважив, що переговори були непростими. Між країною-агресоркою та Альянсом є суттєві розбіжності. Зокрема, Москва вимагає від Альянсу нерозширення на території Східної Європи.

Столтенберг нагадав, що розв'язувати питання вступу до НАТО ухвалюватиме кожна нація окремо та 30 країн-членів Альянсу.

Генсек НАТО наголосив, що Росія окупувала Крим у 2014 році й контролює сепаратистів у Східній Україні.



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