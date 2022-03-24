НАТО надасть Україні нову військову допомогу: Столтенберг розповів деталі

На саміті НАТО ухвалили рішення надати нову допомогу Україні, яка героїчно протистоїть російській агресії. Розповідаємо, чим Альянс підтримає нас цього разу.

На пресконференції за підсумками саміту генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Україна потребує військової допомоги для самозахисту.

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Що саме НАТО надасть Україні

Й Альянс готовий підтримати Україну. Йдеться про нову порцію оборонного озброєння.

Наш союз надасть значну військову підтримку Україні. У тому числі – протитанкові та протиракетні системи, а також дрони, які показали свою ефективність,

– наголосив Столтенберг.

Також у НАТО пообіцяли й надалі надавати Україні фінансову та гуманітарну допомоги.

Сьогодні ми домовилися робити більше. Зокрема допомагати в кібербезпеці та надати Україні обладнання, яке допомагатиме захищатись від біологічних, радіологічних, хімічних та ядерних загроз. Це включатиме виявлення, захист та медичні засоби й навчання зі знезаражування,

– пояснив генсек НАТО.

В Альянсі наголосили, що готові робити для підтримки України все, що в їхніх силах.

Пресконференція Столтенберга після саміту НАТО: дивіться відео

Президент України Володимир Зеленський теж виступив на саміті НАТО. Він нагадав міжнародним партнерам, наскільки нам необхідна зброя, передусім – бойові літаки.

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