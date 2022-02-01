У НАТО не бачать ознак сповільнення накопичення сил Росії біля України

Єнс Столтенберг – генсек НАТО – розповів, що Росія продовжує нарощувати військові сили поблизу кордонів України. Окрім того, світ бачить збільшення російської присутності у Білорусі.

Столтенберг заявив, що ми бачимо літаки та вертольоти. Усе це робить період вичікування все коротшим.

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Ми бачимо, що нарощування продовжується, все більше і більше військ з артилерією, броньованим транспортом, боєприпасами, додатковим паливом. Немає ознак того, що нарощування сил уповільнюється, воно продовжується

– наголосив генсек НАТО.

За словами Столтенберга, існує реальний ризик нового російського вторгнення або певних агресивних дій проти України. До цього необхідно бути готовими.

Однак Столтенберг зауважив, що певності немає. Наразі союзники працюють над політичним рішенням. Росія має вибір. Вона може вступити у діалог з НАТО і союзниками або обрати конфронтацію з ними.

Москва висунула НАТО нездійсненні вимоги

Столтенберг розповів, що Росія висунула НАТО нездійсненні вимоги. Мовиться про так звані "гарантії безпеки" країни-агресорки.

Генсек НАТО зауважив: Москва вимагала заходів, прекрасно усвідомлюючи, що не зможе отримати бажане. Вимога щодо нерозширення НАТО передбачає наслідки не лише для України, але й для Швеції та Фінляндії.

Столтенберг зауважив, що є різниця між тим, щоб обговорювати, коли Україна вступить у НАТО, та підписанням документу, який юридично зобов'язує те, що ніякого розширення не буде.

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