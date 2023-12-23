Путін не боїться НАТО, – російський опозиціонер назвав головний страх диктатора
Владімір Путін часто висловлює агресивні наміри та погрози Північноатлантичному Альянсу. Однак, схоже, це лише пустослів'я, адже Путін розуміє, що країни НАТО не нападатимуть на Росію.
Натомість у Владіміра Путіна є інший страх, який не пов'язаний із НАТО. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков, назвавши головний страх диктатора.
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Чого найбільше боїться Путін
Фінляндія 18 грудня підписала угоду про посилення військової співпраці зі Сполученими Штатами. Сталося це на тлі чергових погроз Владіміра Путіна у бік Фінляндії.
"Його не хвилює, де будуть війська НАТО. Він чудово розуміє, що в країнах НАТО немає божевільних, тому вони не почнуть війну. Йому абсолютно байдуже скільки буде військ і де вони будуть. Головне – ситуація на фронті", – наголосив Геннадій Гудков.
Владімір Путін найбільше хоче показати усьому світу, що переміг Україну. Для нього це є пріоритетом.
Тож Путін не особливо переймається через "загрозу" з боку НАТО, лише показово погрожує країнам Альянсу. Адже диктатор розуміє і за першої кращої нагоди використовує "козир у рукаві" – ядерну зброю.
Путін спокійно ставиться до переміщень НАТО. Ніхто не наважиться розпочати ядерну війну. Тому Путін не боїться НАТО, він боїться, що Україна почне успішний штурм, що його армія втече. А він виглядатиме "лузером", який програв усе, що можна,
– пояснив Гудков.
До того ж Владімір Путін може остерігатися хіба що внутрішньої дестабілізації у Росії. Хоч, зважаючи на невдалий заколот Пригожина та кінець ватажка ПВК "Вагнера", є сумніви, хто хтось всередині країни-агресорки захоче скинути Путіна.
Путін погрожує Фінляндії через вступ в НАТО: що відомо
- Не вперше і не востаннє Владімір Путін погрожує НАТО. Власне, якщо точніше, то Фінляндії, яка нещодавно приєдналася до нього. Адже, за словами диктатора, країну в Альянс "затягнули". Тож Путін сказав, що раніше проблем у Фінляндії, не було, а тепер будуть.
- Цікаво, що одразу перед цим Путін заявив, що не має наміру та причини воювати з Північноатлантичним Альянсом. Навіть навпаки – зацікавлена у розвитку подальших стосунків.
- В інституті вивчення війни проаналізували заяви російського диктатора. Аналітики стверджують, що "мирні" наміри Росії щодо НАТО – лише пусті балачки. Особливо зважаючи на агресивну риторику Росії у минулому.