НАТО не зробило жодного кроку з 2008 року, – Стефанішина про готовність України до ПДЧ

У Сполучних Штатах заявили, що Україна ще не дійшла до рівня, аби отримати ПДЧ в НАТО. Проте готовність досі не оцінили.

Про це в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі розповіла віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. За її словами, наразі мовиться лише про довготривалі обіцянки.

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Ольга Стефанішина сказала, що серйозно не розглядає та не сприймає будь-які заяви посадових осіб іноземних держав щодо того, що Україна "не досягла необхідних критеріїв для отримання ПДЧ".

Тому що НАТО не зробило жодного кроку з 2008 року у напрямку того, щоб хоча б оцінити готовність України до ПДЧ,

– сказала віцепрем'єрка.

Альянс має ухвалити рішення, – Стефанішина

У відповідь на питання про те, як би це мало відбуватись, Ольга Стефанішина сказала: "Це навіть прописано в рішення Бухарестського саміту 2008 року, який підтверджений у 2021 році на Брюссельському саміті НАТО".

Є відповідні інструкції, що отримали міністри закордонних справ, які мають проводити таку оцінку. Й навіть не лідери країн НАТО, а міністри закордонних справ НАТО уповноважені приймати рішення щодо отримання Україною ПДЧ, сказала віцепрем'єрка.

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"Альянс має ухвалити рішення і ми розраховуємо, що воно буде обговорене у ході мадридського саміту, про те, які наступні кроки. Тобто ми живемо в режимі обіцянки й політики "відкритих дверей" доволі тривалий час", – зазначила Стефанішина.

Вона додала, що для того, аби робити якісь оцінки або подібні заяви щодо України, потрібно мати солідний базис.

"Ми очікуємо, що робота в напрямку такої оцінки розпочнеться. Тоді ми зможемо довіряти і якимось чином коментувати такі заяви", – сказала віцепрем'єр-міністерка з питань євроінтеграції.

Інтерв'ю Ольги Стефанішиної програмі "Перехресний допит": дивіться відео 24 каналу

Заяви щодо ПДЧ в НАТО для України: коротко