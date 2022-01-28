НАТО не зробило жодного кроку з 2008 року, – Стефанішина про готовність України до ПДЧ
Джерело:24 канал
У Сполучних Штатах заявили, що Україна ще не дійшла до рівня, аби отримати ПДЧ в НАТО. Проте готовність досі не оцінили.
Про це в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі розповіла віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. За її словами, наразі мовиться лише про довготривалі обіцянки.
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Ольга Стефанішина сказала, що серйозно не розглядає та не сприймає будь-які заяви посадових осіб іноземних держав щодо того, що Україна "не досягла необхідних критеріїв для отримання ПДЧ".
Тому що НАТО не зробило жодного кроку з 2008 року у напрямку того, щоб хоча б оцінити готовність України до ПДЧ,
– сказала віцепрем'єрка.
Альянс має ухвалити рішення, – Стефанішина
У відповідь на питання про те, як би це мало відбуватись, Ольга Стефанішина сказала: "Це навіть прописано в рішення Бухарестського саміту 2008 року, який підтверджений у 2021 році на Брюссельському саміті НАТО".
Є відповідні інструкції, що отримали міністри закордонних справ, які мають проводити таку оцінку. Й навіть не лідери країн НАТО, а міністри закордонних справ НАТО уповноважені приймати рішення щодо отримання Україною ПДЧ, сказала віцепрем'єрка.
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"Альянс має ухвалити рішення і ми розраховуємо, що воно буде обговорене у ході мадридського саміту, про те, які наступні кроки. Тобто ми живемо в режимі обіцянки й політики "відкритих дверей" доволі тривалий час", – зазначила Стефанішина.
Вона додала, що для того, аби робити якісь оцінки або подібні заяви щодо України, потрібно мати солідний базис.
"Ми очікуємо, що робота в напрямку такої оцінки розпочнеться. Тоді ми зможемо довіряти і якимось чином коментувати такі заяви", – сказала віцепрем'єр-міністерка з питань євроінтеграції.
Інтерв'ю Ольги Стефанішиної програмі "Перехресний допит": дивіться відео 24 каналу
Заяви щодо ПДЧ в НАТО для України: коротко
- Ще у 2020 році Альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей. Водночас перш ніж вступати в НАТО, Україна має отримати План дій щодо членства.
- У Держдепі США сказали, що НАТО відкрите для всіх. Однак Україні та Грузії необхідний ще "певний час".
- Вже 26 січня 2022 року заступниця Держсекретаря США Венді Шерман сказала, що Україна наразі "не досягла рівня, необхідного для отримання Плану дій щодо підготовки до членства у НАТО".