НАТО передало потужний привіт х*йлу

Західний світ не вірив у нову війну. Настільки, що почав скорочувати армії, зменшувати їх фінансування.

Хочеш миру – готуйся до війни

Світ жив і планував жити далі в спокої. А потім прийшов Путін зі своїми химерними фантазіями нібито відновлення балансу.

Про важливе Чому нас навчили 100 днів війни, яка почалася 8 років тому

І тепер Захід почне озброюватися. Тема ця настільки глобальна та багатошарова, що зараз про неї лише варто згадати.

Палкий привіт х*йлу від світу

Й окремо до рашистів. Подивіться на картинку уважно. Ви досі продовжуєте вірити, що НАТО на вас збиралося нападати, послідовно скорочуючи армії? Саме так чинять готуючись до війни?



До вторгнення росії в Україну провідні країни НАТО скорочували власні армії / Інфографіка НАТО

Ви, і ніхто інший, призвели до того, що тепер весь світ дійсно буде і є проти вас. Передайте привіт х*йлу.

Важливе – які меседжі надсилають Україні США та НАТО: дивіться відео