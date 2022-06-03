НАТО передало потужний привіт х*йлу
3 червня 2022 , 13:51Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Валерія Калниша
Західний світ не вірив у нову війну. Настільки, що почав скорочувати армії, зменшувати їх фінансування.
Хочеш миру – готуйся до війни
Світ жив і планував жити далі в спокої. А потім прийшов Путін зі своїми химерними фантазіями нібито відновлення балансу.
Про важливе Чому нас навчили 100 днів війни, яка почалася 8 років тому
І тепер Захід почне озброюватися. Тема ця настільки глобальна та багатошарова, що зараз про неї лише варто згадати.
Палкий привіт х*йлу від світуЙ окремо до рашистів. Подивіться на картинку уважно. Ви досі продовжуєте вірити, що НАТО на вас збиралося нападати, послідовно скорочуючи армії? Саме так чинять готуючись до війни?
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Ви, і ніхто інший, призвели до того, що тепер весь світ дійсно буде і є проти вас. Передайте привіт х*йлу.
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