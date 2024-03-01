Французькі винищувачі перехопили російські літаки на двох напрямках: видовищні ролики

Росіяни вкотре випробовували реакцію країн НАТО. І вкотре пілоти НАТО оперативно підняли літаки, щоб перехопити повітряні судна. 24 Канал розкаже, де саме НАТО перехопило російські літаки.

Повітряне командування НАТО виклало відео перехоплення в соцмережі Х. Літаки Mirage 2000 можуть нести ракети SCALP, Storm Shadow і керовані авіабомби.

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Де пілоти НАТО перехопили російські літаки 29 лютого

Подивіться, як це виглядає, коли два французькі літаки Mirage 2000-5 перехоплюють два російські літаки Су-30-М над Балтійським морем. Одразу після цього винищувачі отримали нове завдання, де вони також перехопили російський Ан-72, що летів у міжнародному повітряному просторі на північ від Польщі,

– ідеться в повідомленні.

Літаки Mirage вилетіли на перехоплення російських літаків 29 лютого 2024 року / Фото: Повітряні сили НАТО

На другому фото літаки видно ще краще.

Літаки Mirage перехоплюють російські літаки 29 лютого 2024 року / Фото: Повітряні сили НАТО

Що відомо про літаки Mirage 2000

Це багатоцільові винищувачі. Зауважимо, що рік тому мовилося, що їх можуть передати Україні, але переговори досі тривають.

Літаки Mirage були основні винищувачі військово-повітряних сил Франції із середини 1980-х. А на початку 2000-х їх замінили літаки Rafale.

Франція модернізує 48 із 86 Mirage 2000D – туди додадуть нові боєприпаси. Решту моделей D знімуть з озброєння, тож, можливо, їх передадуть Україні.

Саме немодернізована версія D може стріляти ракетами SCALP. Утім, Mirage дуже програє F-16.