Над Балтійським морем НАТО перехопило три російські військові літаки

Повітряні сили НАТО перехопили три російські військові літаки у Балтійському морі. Російські винищувачі зайшли у міжнародний повітряний простір.

Крім цього, військові літаки з Росії летіли з вимкненими транспондерами. Через це НАТО підняло у повітря свої винищувачі.

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НАТО перехопило військові літаки з Росії

Вранці 26 квітня Повітряні сили Німеччини повідомили, що німецькі та британські винищувачі перехопили три російських військових літака у міжнародному просторі Балтійського моря.



Повітряні сили Німеччини перехопили російські винищувачі / Фото Team Luftwaffe

Порушниками виявились два російські винищувачі Су-27 та один літак комплексної розвідки Іл-20.



Російський розвідувальний літак Іл-20 / Фото Team Luftwaffe

Зверніть увагу! Іл-20 — літак радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби обладнаний радіолокаційною системою бічного огляду, ІЧ-сканером та іншими датчиками. Він був створений на базі пасажирського літака Іл-18 у 1968 році. У 2000 роки літаки були модернізовані по декількох програмах.

Наразі військові літаки Росії вже вийшли з повітряного простору Балтійського моря. Ситуація в регіоні лишається спокійною.

Російський винищувач Су-27 / Фото Team Luftwaffe

Довідка! Су-27 – радянський важкий багатоцільовий високоманевровий всепогодний винищувач четвертого покоління. У 1982 році прийнятий на озброєння радянських ВПС. За більш ніж 30 років експлуатації винищувач безліч разів модернізувався та покращувався. Наразі Росія всього має до 350 таких літаків.

Російські бомбардувальники помітили й в Норвезькому морі

Російське Міноборони 26 квітня повідомило, що два їхні стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-160 виконали плановий політ над нейтральними водами. Це все тривало тривав понад 14 годин і відбувалося над Баренцевим і Норвезьким морями.

Російські військові літаки над Норвезьким морем / Фото Повітряні сили Норвегії

Повітряні сили Норвегії підтвердили цю інформацію, зауваживши, що їхні літаки постійно стежили за російськими бомбардувальниками. Крім цього російські літаки супроводжували славнозвісні екіпажі МіГ-31 – надзвукового літака, який вважається одним з найшвидших бойових літаків у світі.

Російські військові літаки не вперше порушують повітряний простір НАТО

17 березня поблизу повітряного простору Естонії британські та німецькі винищувачі "Тайфун" перехопили російські літаки. Це сталося у межах спільної місії НАТО з патрулювання повітряного простору альянсу.

До цього, 15 березня німецькі та британські винищувачі перехопили російський літак Іл-78. Його також зафіксували неподалік повітряного простору Естонії.

Ще раніше 14 лютого три російські військові літаки помітили у повітряному просторі Польщі. Їх перехопили нідерландські винищувачі F-35.

Ту-160 – надзвуковий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець зі змінною стрілоподібністю крила. За версією росіян, він зараз є найпотужнішим надзвуковим бойовим літаком у світі. Станом на 2017 рік Росія мала 16 таких літаків на своєму озброєнні. Україна теж мала Ту-160 у повітряних силах, але мусила утилізувати їх після відмови від ядерної зброї у 1994 році.