НАТО планує найбільше розгортання своїх сил з часів холодної війни, – ЗМІ

Росія не збирається припиняти війну проти України та почала погрожувати Литві, яка заблокувала транзит у Калінінград. НАТО готується до всіх можливих варіантів розвитку подій.

Вже зовсім скоро у Мадриді відбудеться саміт НАТО. На ньому країни-члени Альянсу розглянуть дуже багато важливих запитань.

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НАТО планує масштабне розгортання сил

НАТО на саміті у столиці Іспанії розгляне можливість найбільшого розгортання своїх сил з часів Холодної війни. Причина – агресія Росії проти України та гучні заяви про можливість нападу й на інші країни.

З 28 по 30 червня члени Альянсу обговорять необхідність перетворити Східну Європу на своєрідний форт з тисячами військових та великою кількістю бойової техніки. НАТО хоче вжити усіх необхідних заходів для того, щоб бути у повній бойовій готовності у разі нападу на будь-яку країну, яка є членом Альянсу.

Зараз сили НАТО у Східній Європі складаються з бойових груп, а деякі країни хочуть розширити їх до бригад. Таким чином кількість військових НАТО зросте вдвічі. Також є пропозиція розмістити окремі дивізії під командуванням генералів, такий крок передбачає додаткового залучення 15 тисяч військових.

Також є інформація про те, що у Мадриді Альянс схвалить нову стратегічну концепцію. Вона передбачає повний розрив зв'язків із Кремлем, а Росія позначається як пряма загроза.

Війна Росії проти України: останні новини

Російські окупанти здійснили масштабний ракетний обстріл мирних українських міст. Снаряди ворога прилетіли у житлові будинки, але вони брешуть про "влучання у військові об'єкти", а кадри зі зруйнованими будинками та потерпілими цинічно називають "постановкою Києва".

Ворог почав стягувати свої сили до Слов'янська. Окупанти хочуть застосувати ту саму тактику, що й з Маріуполем та Сєвєродонецьком: просто стерти його з обличчя землі своєю артилерією та авіацією.

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