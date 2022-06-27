НАТО планує оголосити Росію загрозою колективній безпеці

На саміті НАТО в Мадриді буде затверджено нову стратегічну концепцію Альянсу. Відповідно до неї Росію визначать найбільшою і прямою загрозою.

Росія втратить статус стратегічного партнера НАТО

Відповідну заяву на пресконференції зробив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Вперше концепція НАТО стосуватиметься і Китаю, який, як сказав Столтенберг, теж становить загрозу для безпеки.

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Наша нова концепція поведе нас в нову еру стратегічних змагань. Я очікую, що союзники чітко визначать Росія як найбільшу і пряму загрозу нашій безпеці. Вперше вона також стосуватиметься Китаю і загроз, які Пекін становить для безпеки, інтересів та цінностей,

– заявив генсек НАТО.

Столтенберг зауважив, що Росія уникає партнерства та діалогу, які НАТО намагався встановити багато років. Тепер, за його словами, це не актуально через поведінку Росії.

"Ми шкодуємо про це, але ми також повинні реагувати на цю реальність", – сказав Столтенберг. Він додав, що існують певні лінії комунікації для уникнення інцидентів.

Під час пресконференції Столтенберг нагадав, що у 2010 році на засіданні перед затвердження чинної стратегічної концепції був присутній тодішній президент Росії Дмитро Медведєв.

Генсек НАТО зазначив, що тоді було ухвалено, що Росія – стратегічний партнер, однак "у Мадриді – такого не буде".

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Що відомо про саміт НАТО у Мадриді

Саміт НАТО відбудеться у Мадриді й триватиме з 28 до 30 червня. За словами Столтенберга, лідери країн НАТО на саміті у Мадриді узгодять рішення про збільшення кількості військ на східному фланзі через російську загрозу.

Повідомляється, що будуть збільшені можливості НАТО реагувати на кризи на конфлікти, включаючи попереднє розміщення озброєння.

Щодо України, то на саміті лідери Альянсу ухвалять рішення щодо надання пакета допомоги нашій країні для боротьби з російським вторгненням. Пакет, за словами генсека НАТО, включатиме постачання в таких сферах, як захищений зв'язок, системи захисту від дронів та паливо.

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