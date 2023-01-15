Україна може розраховувати на збільшення постачання важкої зброї від Заходу, – Столтенберг

Для боротьби з російською агресією українським захисникам потрібна важка зброя. Раніше Захід не наважувався постачати її через пересторогу, що це спровокує Кремль.

Однак незабаром партнери збільшать постачання важкої зброї для Києва. Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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"Нещодавні обіцянки щодо надання важкої бойової техніки є важливими – і я очікую більшого в найближчому майбутньому. Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни. Тому важливо, щоб ми надали Україні зброю, необхідну для перемоги" – заявив генсек НАТО.

Зеленський про НАТО

Президент України Володимир Зеленський 11 січня сказав, що очікує від Північноатлантичного альянсу потужних кроків. За його словами, мало лише риторики про "відчинені двері" й Україна чекає на конкретні дії.

Ці речі мотивують людей, наше суспільство, як кандидатство в ЄС. Як це впливає? Мотивує, що все це правда, що люди небайдужі, що нас не годують обіцянками, що дійсно нас бачать серед рівних рівними, – пояснив Зеленський.

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