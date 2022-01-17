НАТО посилило присутність в Балтійському морі: направили військовий корабель

Північноатлантичний альянс направив нідерландський корабель HNLMS Rotterdam в Балтійське море. Наразі він перебуває біля берегів Швеції.

Корабель увійшов в Балтійське море, щоб спостерігати за ситуацією в регіоні. HNLMS Rotterdam призначений для здійснення гелікоптерних операцій.

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Розміщення корабля пов'язане із російською агресією

Зазначили, що прибуття корабля пов'язане з поточною ситуацією з безпекою в Європі на тлі нарощування Росією військової активності біля кордонів України. Про це заявив науковий співробітник Шведського коледжу національної оборони Магнус Крістіанссон. Крістіанссон зазначає, що НАТО пристосовується до агресивних та непередбачуваних дій Росії, а також активізує співпрацю зі Швецією та Фінляндією.

Ми перебуваємо на місці, щоб продемонструвати присутність і солідарність з альянсом в цілому,

– наголосили в НАТО.

Війська біля кордону України: що відомо

Восени 2021 року в американських ЗМІ писали про стягування Росією військ до кордону з Україною та загрозу повномасштабного вторгнення. Пізніше цю інформацію підтвердили в ГУР.

Попереджали, що Росія може розпочати повномасштабну війну вже у січні – лютому 2022 року.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що біля наших кордонів дислокуються понад 94 тисячі російський військових.

Вже у січні США заявили, що Росія може готувати спецоперацію на Донбасі під чужим прапором.

Все для того, щоб сфабрикувати приводи для вторгнення в Україну. Кажуть, що можуть напасти під "спробою держперевороту".

До речі – Росія може почати війну під чужим прапором в Україні:

Росія висунула Альянсу умови. Вимагали, щоб Україну ніколи не приймали до НАТО. США та Росія навіть провели перемовини щодо цієї теми. Вашингтон наголосив, що ніхто не може ставити під сумнів політику відчинених дверей НАТО.