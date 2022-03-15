НАТО посилить протиракетну оборону на східних кордонах Альянсу

Вже тричі російські безпілотники порушували повітряний простір НАТО. Через це Альянс має намір розгорнути більше протиракетних систем на своїх східних територіях.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу 15 березня, передає 24 канал.

Зверніть увагу Напад на одного союзника – викличе реакцію всіх, – Столтенберг про ракети на кордоні з НАТО

Ця ситуація ще раз підтверджує необхідність у більшій інтеграції і у посиленні обміну інформацією між союзниками,

– заявив генсек.

НАТО наростить оборонні потужності

Альянс інвестуватиме ще більше у радіолокаційні системи.

НАТО забезпечить присутність протиракетних систем у східній частині Альянсу, зокрема йдеться про системи Patriot.

Нагадаємо, що російські безпілотники залетіли на територію трьох країн-членів НАТО. Так, 11 березня російський безпілотник впав у Загребі, хорватській столиці. Ще один – у Румунії. А 14 березня російський безпілотний залетів на територію Польщі, але він повернувся в Україну, і його збили.

Окупанти випустили вже щонайменше 900 ракет по Україні: дивіться відео