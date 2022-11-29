Треба давати зброю Україні: Столтенберг пояснив, чому НАТО не може допустити перемоги Путіна

НАТО продовжить підтримувати Україну у війні з Росією. В Альянсі вкотре наголосили, що не можна допустити перемоги Росії.

Про це сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг на бухарестському форумі, організованому Інститутом Аспена. Він запевнив, що члени Альянсу продовжуватимуть підтримувати Україну, яка захищається від незаконної агресивної війни Росії.

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У НАТО хочуть впевнитися, що Україна переможе

Якщо переможе агресор, не може бути міцного миру,

– сказав генсек НАТО.

Єнс Столтенберг додав, що "не може бути міцного миру, якщо гноблення та самодержавство переважають над свободою та демократією".

Генсек зазначив, що більшість воєн закінчуються за столом переговорів. Однак, за його словами, те, що відбувається за столом переговорів, прямо пов'язано з тим, що відбувається на полі бою.

"Тож, щоб створити умови для тривалого миру, ми повинні упевнитись, що Україна переможе як суверенна незалежна держава. Ми повинні продовжувати надавати військову підтримку Україні", – сказав він.

Столтенберг заявив, що НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно та не відступить.

Чому Захід не має допустити перемоги Росії

Раніше генсек НАТО заявив, що колективний Захід не має права допустити перемоги Росії у війні проти України. Столтенберг наголосив, що якщо Захід допустить перемогу Владіміра Путіна, то заплатить набагато вищу ціну, аніж зараз.

Генсек НАТО підкреслив, що війна Росії проти України може закінчитись за столом переговорів. Проте він наголосив, що умови закінчення війни повинні бути прийнятними для України.

Водночас Столтенберг зазначив, що було б великою помилкою недооцінювати Росію.

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