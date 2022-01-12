НАТО та Росія обговорили "гарантії безпеки": Столтенберг підбив перші підсумки

У Женеві тривають переговори НАТО та Росії стосовно "гарантій безпеки" Кремля. Москва вимагає від Альянсу нерозширення на території Східної Європи, зокрема заборону на членство Україні.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, розбіжності між сторонами переговорів, тобто Росією та Альянсом, є суттєвими. Тому він переконаний, що для їх подолання потрібно докласти значних зусиль.

Зверніть увагу Пакет антиросійських санкцій включає обмеження проти Путіна: Білий дім підтримує

Дискусія була непростою

Єнс Столтенберг заявив, що переговори з Кремлем були непростими. Зокрема сторони серйозно дискутували щодо України. Однак генсек НАТО відзначив, що те, що Альянс та Росія сіли за стіл переговорів є значним прогресом.

Між союзниками по НАТО та Росії існують значні розбіжності, їх буде нелегко подолати, але той факт, що союзники сіли за стіл, це позитивний знак,

– заявив Столтенберг.

Генсек НАТО заявив, що серед обговорень була дискусія щодо заборони приймати нових членів до Альянсу, як цього вимагає Москва. Столтенберг вкотре наголосив, що вирішувати питання вступу до НАТО, вирішуватиме кожна нація окремо та 30 країн-членів Альянсу. Це стосується й України. Таким чином представники НАТО дали Росії зрозуміти, що на ці частини "гарантій безпеки" погоджуватися не планують.

Обговорили і нарощування військ біля українських кордонів

Під час переговорів сторона НАТО висловила серйозне занепокоєння через стягування Росією військ до українського кордону. Альянс закликав Кремль до деескалації.

Столтенберг заявив, що НАТО вимагало від Росії не лише відвести війська від України, але й поважати суверенітет та кордони нашої країни, а ще Молдови та Грузії, оскільки це є одним із ключових питань безпеки в Європі.

Крім того, генсек НАТО наголосив, що попри переговори, НАТО не має намірів іти на поступки щодо ключових безпекових питань.

Ми долучилися до діалогу з Росією, але ми не збираємося іти на компроміси щодо ключових принципів суверенітету та територіальної цілісності європейських країн. Звичайно, кожна країна може обирати власний шлях безпеки, але НАТО зобов'язується захищати всіх своїх союзників,

– наголосив Столтенберг.

Столтенберг назвав Росію окупантом

Столтенберг назвав діалог з Росією важким, але водночас необхідним. Водночас генсек НАТО підкреслив, що представники Кремля мають наміри продовжувати переговори. Альянс, за словами Столтенберга, готовий до цього.

Генсек НАТО наголосив, що завдяки сьогоднішнім переговорам Альянс виграв час для деескалації ситуації та зменшення напруги на російсько-українському кордоні.

Однак Столтенберг рішуче назвав Росію окупантом та заявив, що саме вона контролює бойовиків на Донбасі.

Росія окупувала Крим в 2014 році й контролює сепаратистів у Східній Україні. І якщо казати, що Україна загрожує Росії – це просто перевертати все догори ногами. Це Росія застосовувала і продовжує застосовувати силу проти України. Вона зараз нагромадила більше сотні тисяч військових біля кордону з Україною. Це проблема, яка створена Росією,

– заявив Столтенберг.

Також генсек НАТО підкреслив, що якщо Росія таки наважиться на агресію проти України, то Альянсу доведеться посилити військову присутність у Східній Європі.

Шляхи деескалації є

Столтенберг заявив, що досягнути домовленостей з Росією без обговорення ультиматуму про нерозширення Альянсу на території Східної Європи можливо. Однак тут необхідне бажання Москви.

Також генсек НАТО наголосив, що Альянс готовий знову відкрити штаб-квартиру в Москві та відновити місію Росії, оскільки він вірить у діалог та дипломатію, як інструменти для деескалації.

Однак у НАТО не виключають можливість політичних та економічних санкцій проти Москви та військової підтримки України у разі повномасштабної агресії. Та воювати за Україну Альянс не буде, оскільки принцип колективної оборони поширюється лише на членів НАТО.

Доповнюємо новину...