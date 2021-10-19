НАТО розуміє, з ким має справу, – "слуга" Чернєв про протистояння Альянсу і Росії

В Організації Північноатлантичного договору немає жодних ілюзій щодо Росії. Члени НАТО зокрема розуміють, хто такий Володимир Путін.

В резолюції прямим текстом мовиться про те, що зараз відносини НАТО та Росії перебувають не межі. Про це в ефірі 24 каналу сказав народний депутат і очільник постійної делегації України в Парламентській асамблеї в НАТО Єгор Чернєв.

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Подвійний підхід НАТО до Росії

В резолюції згадали про гібридні війни; дезінформацію, яка поширюється не тільки Україною, а й всією Європою; корупційні скандали; підкуп політиків та отруєння громадян інших країн.

Країни НАТО абсолютно чітко розуміють, з ким вони мають справу,

– наголосив Чернєв.

За його словами, НАТО досі залишає подвійний підхід до Росії:

з одного боку, Альянс готовий сідати з Росією за стіл переговорів, але винятково тоді, коли держава припинить агресивну поведінку та порушення міжнародного права;

з іншого боку, НАТО абсолютно чітко розуміє, що потрібно робити. У новій стратегії чітко пропишуть, як протидіяти Росії у гібридній війні, дезінформації.

Чернєв зауважив, що поведінка змінилась навіть у найскептичніших країн НАТО, які раніше не хотіли провокувати Росію. "Вони розуміють, ким є Росія та на що вона здатна", – додав нардеп.

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