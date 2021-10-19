НАТО розуміє, з ким має справу, – "слуга" Чернєв про протистояння Альянсу і Росії
Джерело:24 канал
В Організації Північноатлантичного договору немає жодних ілюзій щодо Росії. Члени НАТО зокрема розуміють, хто такий Володимир Путін.
В резолюції прямим текстом мовиться про те, що зараз відносини НАТО та Росії перебувають не межі. Про це в ефірі 24 каналу сказав народний депутат і очільник постійної делегації України в Парламентській асамблеї в НАТО Єгор Чернєв.
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Подвійний підхід НАТО до Росії
В резолюції згадали про гібридні війни; дезінформацію, яка поширюється не тільки Україною, а й всією Європою; корупційні скандали; підкуп політиків та отруєння громадян інших країн.
Країни НАТО абсолютно чітко розуміють, з ким вони мають справу,
– наголосив Чернєв.
За його словами, НАТО досі залишає подвійний підхід до Росії:
- з одного боку, Альянс готовий сідати з Росією за стіл переговорів, але винятково тоді, коли держава припинить агресивну поведінку та порушення міжнародного права;
- з іншого боку, НАТО абсолютно чітко розуміє, що потрібно робити. У новій стратегії чітко пропишуть, як протидіяти Росії у гібридній війні, дезінформації.
Чернєв зауважив, що поведінка змінилась навіть у найскептичніших країн НАТО, які раніше не хотіли провокувати Росію. "Вони розуміють, ким є Росія та на що вона здатна", – додав нардеп.
Нардеп Чернєв прокоментував відносини НАТО і Росії: дивіться відео
Росія іде з НАТО: головне
- В Росії заявили, що залишають Альянс. Російську дипмісію при НАТО закривають з 1 листопада. Про це повідомив глава російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров.
- Крім того, Кремль припиняє роботу військової місії і інформаційного бюро НАТО в Москві.
- Це стало відповіддю російської влади на висилку з Альянсу 8 російських дипломатів. Таке рішення ухвалили в НАТО, бо встановили, що російські дипломати насправді працювали на російську розвідку і займалися шкідливою діяльністю всередині Альянсу.
- Рішення Москви закрити свою дипмісію в НАТО сприйняли спокійно. Як заявила речниця Єнса Столтенберга Оана Лунгеску, Альянс залишається відкритим до діалогу з Росією.