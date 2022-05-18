НАТО терпітиме Туреччину, – Перепелиця пояснив, чому її не можуть виключити
Спочатку в Північноатлантичному Альянсі запевняли, що Фінляндія та Швеція дуже швидко і без зайвих проблем приєднаються до НАТО. Однак тут несподівано виступила проти Туреччина.
Про це повідомив 24 каналу директор Інституту зовнішньополітичних досліджень Григорій Перепелиця. Він зазначив, що свого часу саме ці 2 країни накладали санкції на Анкару.
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Чому Анкара проти
Крім того, президент Туреччини Реджеп Ердоган був проти їхнього приєднання, оскільки ці країни відмовлялись екстрадувати тих, кого Туреччина вважала терористами. Пізніше Сполучені Штати Америки вимагали пояснень в Ердогана за таку позицію.
Туреччина з приходом Ердогана вже давно вийшла за стандарти демократії, що є основним політичним критерієм для членів Альянсу. Через це виникає дуже багато проблем на політичному рівні між Туреччиною та штаб-квартирою НАТО,
– зауважив Перепелиця.
Як він підкреслив, є й інші причини, чому Анкара проти. Зокрема вони пов'язані з накладенням США санкцій на Управління оборонної промисловості Туреччини через участь відомства в угоді щодо закупівлі систем С-400 у Росії, а також виключенням її із програми розробки літаків F-35.
Чому НАТО терпить Туреччину
Як наголосив Перепелиця, у Туреччини дуже непрості стосунки як з НАТО, так і з США. Однак НАТО терпить її у своєму складі з багатьох причин.
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По-перше, вона займає дуже вигідну воєнно-стратегічну позицію – фактично є форпостом НАТО на Близькому Сході й в Чорноморському регіоні. Ба більше, Туреччина дуже потужна у воєнному та геополітичному сенсі.
Заради такої геополітичної та геостратегічної позиції – НАТО терпітиме Туреччину. Думаю, що Альянс не виключить цю країну попри всі проблеми,
– заявив Перепелиця.
Він також додав, що у разі виключення Туреччини – ця сильна країна піде у вільне плавання. Водночас нікому невідомо, яку тоді очікувати від неї зовнішню політику.
На думку експерта, діалог з Ердоганом розвиватиметься. Йому пропонуватимуть різні варіанти, тому врешті-решт це питання розв'яжуть. Водночас додав, що це не перший приклад, коли окремі члени НАТО шантажували Альянс з різних мотивів.
Туреччина перешкоджає Фінляндії та Швеції вступити до НАТО
- Сьогодні, 18 травня, Фінляндія та Швеція разом подали заявки на вступ до Північноатлантичного Альянсу. Зазначається, що початок процесу вступу може тривати кілька місяців.
- Утім, на заваді вступу цих країн до Альянсу неочікувано стала Туреччина. Анкара висунула низку вимог щодо приєднання цих держав до Північноатлантичного Альянсу.
- Зазначається, що Туреччина має претензії не тільки до Швеції та Фінляндії, а й до самого НАТО. Таким способом вона вирішила вдатися до своєрідного шантажу, аби отримати бажане.
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