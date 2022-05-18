НАТО терпітиме Туреччину, – Перепелиця пояснив, чому її не можуть виключити

Спочатку в Північноатлантичному Альянсі запевняли, що Фінляндія та Швеція дуже швидко і без зайвих проблем приєднаються до НАТО. Однак тут несподівано виступила проти Туреччина.

Про це повідомив 24 каналу директор Інституту зовнішньополітичних досліджень Григорій Перепелиця. Він зазначив, що свого часу саме ці 2 країни накладали санкції на Анкару.

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Чому Анкара проти

Крім того, президент Туреччини Реджеп Ердоган був проти їхнього приєднання, оскільки ці країни відмовлялись екстрадувати тих, кого Туреччина вважала терористами. Пізніше Сполучені Штати Америки вимагали пояснень в Ердогана за таку позицію.

Туреччина з приходом Ердогана вже давно вийшла за стандарти демократії, що є основним політичним критерієм для членів Альянсу. Через це виникає дуже багато проблем на політичному рівні між Туреччиною та штаб-квартирою НАТО,

– зауважив Перепелиця.

Як він підкреслив, є й інші причини, чому Анкара проти. Зокрема вони пов'язані з накладенням США санкцій на Управління оборонної промисловості Туреччини через участь відомства в угоді щодо закупівлі систем С-400 у Росії, а також виключенням її із програми розробки літаків F-35.

Чому НАТО терпить Туреччину

Як наголосив Перепелиця, у Туреччини дуже непрості стосунки як з НАТО, так і з США. Однак НАТО терпить її у своєму складі з багатьох причин.

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По-перше, вона займає дуже вигідну воєнно-стратегічну позицію – фактично є форпостом НАТО на Близькому Сході й в Чорноморському регіоні. Ба більше, Туреччина дуже потужна у воєнному та геополітичному сенсі.

Заради такої геополітичної та геостратегічної позиції – НАТО терпітиме Туреччину. Думаю, що Альянс не виключить цю країну попри всі проблеми,

– заявив Перепелиця.

Він також додав, що у разі виключення Туреччини – ця сильна країна піде у вільне плавання. Водночас нікому невідомо, яку тоді очікувати від неї зовнішню політику.

На думку експерта, діалог з Ердоганом розвиватиметься. Йому пропонуватимуть різні варіанти, тому врешті-решт це питання розв'яжуть. Водночас додав, що це не перший приклад, коли окремі члени НАТО шантажували Альянс з різних мотивів.

Туреччина перешкоджає Фінляндії та Швеції вступити до НАТО

Сьогодні, 18 травня, Фінляндія та Швеція разом подали заявки на вступ до Північноатлантичного Альянсу. Зазначається, що початок процесу вступу може тривати кілька місяців.

Утім, на заваді вступу цих країн до Альянсу неочікувано стала Туреччина. Анкара висунула низку вимог щодо приєднання цих держав до Північноатлантичного Альянсу.

Зазначається, що Туреччина має претензії не тільки до Швеції та Фінляндії, а й до самого НАТО. Таким способом вона вирішила вдатися до своєрідного шантажу, аби отримати бажане.

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