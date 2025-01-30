Американська армія вітає рішення Трампа: які саме

Ще до інавгурації Трампа з'явилася заява про можливий вихід США з НАТО. Водночас обговорювалося питання, чому США мають посилено фінансувати альянс, якщо не всі європейські країни виконують свої зобов'язання. Нещодавно головна дипломатка ЄС Кая Каллас зустрілася з новим держсекретарем США Марко Рубіо.

Аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Максим Ялі в ефірі 24 Каналу зазначив, що навряд чи ця зустріч пов'язана з налагодженням зв'язків і зняттям напруження довкола питання фінансування НАТО. Він переконаний, що Дональд Трамп ще не раз робитиме подібні заяви, тиснучи на партнерів по Північноатлантичному альянсу, щоб вони збільшили військові витрати.

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"Під час передвиборчої кампанії він робив резонансні заяви, наприклад, що може "провокувати" або "не перешкоджати" Путіну, якщо той нападе на європейські держави, які не виконують фінансових зобов'язань перед НАТО. Відповідно, такі країни не отримають гарантій безпеки. Це типова тактика Трампа: хочеш реального – вимагай максимального", – сказав Максим Ялі.

Політика Трампа мала результат

Він додав, що під час першої каденції Дональда Трампа його політика погроз дала результат – європейські країни справді збільшили фінансування НАТО й оборонні витрати. Нині розпочинається новий раунд, і якщо ця політика виявилася ефективною, то Трампу немає сенсу від неї відмовлятися.

"Тому зарано говорити, що питання вже вирішене. Коли Трамп побачить чек із суттєво збільшеними витратами на оборону, можна буде прогнозувати зміну його риторики", – підкреслив Максим Ялі.