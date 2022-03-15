НАТО вперше розгорнуло сили реагування: Альянс надсилає підкріплення на схід

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, союзники НАТО посилили "готовність і пильність" по всій Європі.

Наразі НАТО надсилає підкріплення на східний фланг, щоб захистити країни-члени від будь-якої можливої агресії.

До теми Я попереджав НАТО, що Росія піде на нас війною, тепер кажу, що війна піде на них, – Зеленський

Вперше в історії

Впродовж останніх тижнів союзники розгорнули тисячі військовослужбовців у східній, центральній та південно-східній частині Альянсу. Ще більше військових перевели в режим очікування.

Ми вперше розгорнули Сили реагування НАТО. НАТО має близько 130 реактивних літаків у підвищеній бойовій готовності й понад 120 кораблів союзників у морі від Крайньої Півночі до Середземного моря,

– йдеться в повідомленні.

У пресслужбі додали, що головне завдання НАТО – "убезпечити 30 наших держав і продовжувати робити все необхідне для захисту кожного дюйма території НАТО".

Тим часом у коментарях в інстаграмі користувачі масово просять закрити небо над Україною.

Це лише питання часу, – Зеленський про ракети на території НАТО, якщо не закриють небо: дивіться відео