НАТО та ЄС виведуть співпрацю на новий рівень: що планують змінити через війну Росії в Україні

У світі розуміють, що Росія продовжить бути небезпечною доти, поки не розпадеться на маленькі країни. А поки посилюються зв'язки та змінюються варіанти співпраці. Зокрема між НАТО та ЄС.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, глава Європейської ради Шарль Мішель та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн мають підписати проєкт спільної заяви. Це має статися 10 січня. У ньому йтиметься про посилення співпраці НАТО та ЄС.

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Співпрацю посилять на фоні війни в Україні

Ясна річ, що тригером для цього стала війна Росії проти України. Вона змусила альянси переглянути свою співпрацю, посиливши її. Це позитивно вплине як на безпеку членів НАТО, так і членів ЄС.

Документ наголошує, що війна Росії проти України – один з важливих викликів. Зокрема для євроатлантичної безпеки, а також її стабільності.

Оскільки загрози безпеці та виклики, з якими ми стикаємося, збільшуються у масштабах і розмаху, ми виведемо наше партнерство на новий рівень,

– міститиметься у заяві.

Крім того, декларація підсвічує сфери, в яких співпраця буде поглибленою. Мовиться про:

боротьбу з "геостратегічною конкуренцією, яка зростає",

захист критичної інфраструктури (на тлі атак по українській і завданих збитках),

реагування на загрози, які виникають як у сфері новітніх технологій, так і космосу.

Перша спільна декларація за майже 5 років

Зауважимо, що це перша з 2018 року спільна декларація. У ній йтиметься також про те, що основою колективної оборони як членів, так і євроатлантичного регіону залишається НАТО. Водночас передбачається можливість посилення оборони самої Європи, що стане своєрідним доповненням до Альянсу.

У НАТО зазначають, що ЄС – унікальний, а також важливий партнер. Тут слід розуміти, що більшість членів перебувають водночас в обидвох організаціях. Крім того, у них подібні цінності. Та й стикаються вони зі схожими загрозами, а також викликами.

Зауважимо, що у 2016 році, коли НАТО та ЄС підписали першу спільну заяву у Варшаві, мовилося про посилення співпраці. Причиною цього стали виклики для обох організацій на півдні та сході.

У 2018 році мовилося про покращення можливостей у низці сфер. Зокрема, військовій мобільності, боротьбі з тероризмом, а також стійкості до низки ризиків. Мовиться про хімічні, біологічні, радіологічні, а також ядерні.

НАТО посилює Схід Європи

Напередодні стало відомо, що США перекидають багато військової техніки на Схід Європи. Відомо, що спочатку її привезуть до Фліссінґену, що в Нідерландах. А вже звідти – до Польщі та Литви. Про це повідомили у міністерстві оборони Нідерландів.

Загалом планують перекинути 1275 одиниць техніки. Мовиться про велику кількість танків M-1 Abrams, бойові машини піхоти Bradley, а також іншу техніку.