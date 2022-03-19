НАТО забезпечить постачання в Україну комплексів ППО: свої системи передасть Словаччина

Нідерланди та Німеччина на прохання НАТО поставлять Словаччині американські зенітні ракетні комплекси Patriot.

Про це 18 березня повідомило нідерландське Міністерство оборони. Повідомляється, що Словаччина передасть Україні свою єдину систему ППО радянського виробництва С-300, якщо отримає їй заміну.

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Словаччині нададуть нову протиповітряну оборону

Повідомляється, що Німеччина та Нідерланди розмістять системи ППО Patriot у районі авіабази Сліач у центральній Словаччині з середини квітня.

"Сьогодні ухвалено остаточне рішення про те, що системи буде розгорнуто. Вони призначені для посилення стримування союзників і захисту території Словаччини та її жителів від будь-якої ракетної загрози. Словаччина межує з Україною. Зенітні ракетні комплекси Patriot встануть на чергування з середини квітня", – ідеться в повідомленні військового відомства Нідерландів.

У четвер 17 березня міністр оборони Словаччини Ярослав Надь на спільній пресконференції з американським колегою Ллойдом Остіном заявив, що Словаччина передасть Україні свою єдину систему ППО радянського виробництва С-300, якщо отримає їй заміну.

Я розумію, чого зараз потребує Україна. Всі ми намагаємося допомагати Україні, чим можемо. Але я міністр оборони Словаччини і маю передусім задовольняти потреби словацької оборони,

– зазначила Надь.

Раніше Польща пропонувала направити в Україну винищувачі МіГ-29, що стоять на озброєнні країни, радянського виробництва, але також в обмін на сучасніші американські літаки F-16. У Пентагоні дійшли висновку, що передання цих літаків Україні не матиме істотної користі Києву.

Наразі нам потрібна зброя для ППО, – радник глави МВС