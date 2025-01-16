НАТО вперше підняло норвезькі винищувачі F-35 у Польщі: до чого тут Росія

У середу, 15 січня, НАТО вперше використало норвезькі винищувачі F-35, дислоковані в Польщі. Вони були підняті для захисту повітряного простору на східному фланзі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на командування Військово-повітряних сил НАТО. F-35 задіяли "у відповідь на велику кількість літаків Росії у повітрі".

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Північноатлантичний альянс підняв F-35

Це перший випадок, коли норвезькі літаки були залучені до активної протиповітряної оборони польського повітряного простору, демонструючи відданість Альянсу східному флангу НАТО,

– написали в командуванні.

До слова, у ніч на 15 січня 2025 року росіяни здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також "Шахедами" та дронами-імітаторами інших типів. Зокрема, українська ППО працювала на Хмельниччині, Львівщині, Прикарпатті та Черкащині тощо.

Тоді ж стало відомо, що внаслідок російської атаки Польща задіяла чергування бойових пар. Її наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки були приведені у найвищий стан готовності.

Повідомляється, що вжиті заходи були спрямовані на гарантування безпеки в регіонах, які межують із зонами підвищеної загрози.