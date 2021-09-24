НАТО закликало Косово та Сербію до негайних мирних переговорів

НАТО закликало частково визнану Республіку Косово та Сербію до негайної деескалації. Белград і Пріштіна мають розпочати переговори щодо Північного Косова.

Речниця НАТО Оана Лунгеску закликала Сербію та Косово продемонструвати стриманість. Сторони мають уникати односторонніх дій і повернутися до діалогу.

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НАТО закликає до негайної деескалації на півночі Косово. Ми закликаємо Белград і Пріштіну продемонструвати стриманість, уникати односторонніх дій і повернутися до діалогу,

– наголосила Лунгеску.

За словами речниці НАТО, пріоритетом є забезпечення безпечного середовища та свободи пересування для всіх громад.

Сербія та Косово: останні новини

У вересні 2021 ситуація на кордоні між Сербією та Косово ускладнилася. Усе тому, що частково визнана Республіка Косово заборонила в'їзд автомобілів на сербських номерах. Водії мали замінювати сербські номерні знаки на тимчасові.

За лічені дні відносини двох сторін загострилися. Аналітик Душан Янджич навіть зауважив, що конфлікт може перерости у війну.

Тим часом сербських військових у гарнізонах Рашка та Новий Пазар привели у високу бойову готовність.

Міністр оборони Небойш Стефанович заявив: "наша армія не провокує, але вона готова захищати людей, якщо трапиться щось, що загрожує їхньому життю".