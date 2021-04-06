Підриває ситуацію, – у НАТО застерегли Москву від подальшої ескалації ситуації на Донбасі

Неподалік українського кордону зафіксували високу активність Росії. Такі дії підривають ситуацію та знищують всі зусилля по деескалації напруженості на сході України.

Про це заявив прессекретар НАТО. Він додав, що Альянс продовжить підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України.

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З огляду на пересування російських військ неподалік кордону з Україною і почастішання порушень угоди про припинення вогню в зоні конфлікту на Донбасі НАТО застерігає Москву від подальшої ескалації ситуації,

– сказав представник НАТО.

Також там додали, що зберігають пильність і продовжують дуже уважно стежити за ситуацією​.

Посли НАТО у четвер, 1 квітня, провели зустріч . На ній обговорили активність Росії на кордоні з Україною та висловили стурбованість діями країни-агресора.

У НАТО запевнили, що союзники також стурбовані тим, що Росія порушила угоду про припинення вогню з липня 2020 року. Такі дії призвели до трагічних подій.

Загострення на Донбасі: головне

Ситуація загострилася 26 березня 2021 року. У цей день проросійські бойовики жорстоко обстріляли українські позиції, що призвело до загибелі 4 наших військових.

Вже 6 квітня окупанти знову атакували. Тоді вбили ще 2 українських бійців.

Згодом стало відомо, що Росія стягує війська до кордону з Україною. Вони пояснюють, що це бойові навчання. Згідно з даними розвідки, Росія планує спробувати просунутись вглиб України.



Розташування російських угрупувань біля кордону з Україною / Інфографіка 24 каналу