НАТО збирається на позачергове засідання через ситуацію біля кордонів України

НАТО планує провести позачергове засідання 7 січня. На ньому обговорять нарощування російських військ біля кордонів України.

Деталі засідання Альянсу

Засідання відбудеться в онлайн-режимі. Про це заявила речниця НАТО Оана Лунджеску.

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Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять нарощування військової могутності Росії в Україні та навколо неї, а також ширші питання європейської безпеки,

– мовиться у повідомленні.

Головуватиме засіданням генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Пресконференція після зустрічі запланована орієнтовно на 16:00 за місцевим часом.

Війська Росії біля кордонів України: головне

Західні ЗМІ ще восени повідомили, що Росія може напасти на Україну у січні – лютому 2021 року. Згодом цю інформацію підтвердила й наша розвідка.

Водночас секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов зазначив, що для наступу ворожих військ має бути набагато більше. Утім він зауважив, що загроза вторгнення зберігається вже 8 років.

У Міноборони розширили перелік спеціальностей, представниці яких повинні стати на облік у військкоматі.

На тлі можливої ескалації президент США Джо Байден двічі поговорив телефоном з очільником Кремля Володимиром Путіним. Він пригрозив агресору серйозними наслідками за агресію проти Києва.

Що відомо про ультиматум Путіна до НАТО

Росія вимагає, аби їй надали "гарантії безпеки" щодо Альянсу. Зокрема, НАТО має відмовитися від прийняття України до свого складу. Кремль навіть пригрозив "широкомасштабною війною у Європі", а якщо документ російського МЗС проігнорують, то країна нібито може відмовитися від дипломатичних відносин із США.

Водночас Байден вважає, що таке рішення має ухвалювати лише НАТО, а треті особи диктувати не повинні.

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Повний текст публікації Оани Лунджеску у твітері:

У п'ятницю, 7 січня, відбудеться позачергова віртуальна зустріч міністрів закордонних справ НАТО. Вони обговорюватимуть нарощування військових сил Росії в Україні та навколо неї та ширші питання європейської безпеки. Пресконференція близько 16:00