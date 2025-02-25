У метро Києва стався колапс, людей не пускали до деяких станцій: у чому причина
- У київському метро стався колапс через годину пік після відбою повітряної тривоги.
- Жителі публікують кадри величезних черг на зупинках наземного громадського транспорту, а метрополітен докладає зусиль для відновлення нормального графіку руху.
У київському метро стався колапс, людей не пускали до станцій. Натовпи людей, які не могли скористатися транспортом, ймовірно, з'явилися через годину пік, яка припала на відбій повітряної тривоги у столиці.
Про велике скупчення пасажирів біля метро та наземного громадського транспорту 24 Канал пише з посиланням на місцеві спільноти.
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Колапс у громадському транспорті Києва 25 лютого
Ранковий колапс у столичному метрополітені розпочався після відбою повітряної тривоги. Під час небезпеки метро використовується як укриття, пише Київська міська державна адміністрація. На станціях скупчилися люди, які перебували в метро під час тривоги та ті, хто очікує на прибуття потяга. Метрополітен вже почав працювати в режимі перевезень, кількість поїздів на лініях поступово збільшується.
Наразі інтервали прибуття потягів становлять: 5 хвилини на "червоній" лінії, 4:30 – на "синій" та 6 хвилин – на "зеленій".
Крім того, здійснюється транзитна видача поїздів з електродепо до найбільш завантажених пасажирами станцій, щоб забезпечити їх перевезення,
– повідомили в КМДА.
Натовпи в метро Києва: відео
Зранку в столиці була тривала повітряна тривога, відбій якої був о 08:30. У мережі пишуть, що колапс стався під час години пік, коли більшість киян та гостей міста їдуть у справах.
Ранковий колапс у столичному метро спостерігається після відбою тривоги: дивіться відео
Також жителі столиці публікують кадри величезних черг на зупинках наземного громадського транспорту.
Люди потрапили у натовпи, очікуючи громадський транспорт у столиці: відео
Колектив метрополітену докладає максимум зусиль, щоб можливо було відновити нормальний графік руху поїздів, а також забезпечувати роботу підземних станцій у режимі укриття.
Неодноразова зупинка громадського транспорту в Києві під час повітряних тривог призводила до транспортних проблем та незручностей для жителів.
Міська влада ввела правило щодо зупинення комунального транспорту для безпеки людей, а метро під час тривоги не може нормально функціонувати, бо працює як укриття. У столиці обговорюють зміну цих правил, аби був баланс між безпекою пасажирів та нормальним функціонуванням транспорту під час тривог.