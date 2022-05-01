Нацгвардієць знищив разом із пілотом бойовий літак СУ-25 за допомогою "Ігли"
Нацгвардієць 29 квітня збив бойовий літак СУ-25 "Грач". Російський пілот загинув разом зі своїм винищувачем.
Зауважте, що українські захисники продовжують завдавати ворогам нищівних втрат. Зокрема, 30 квітня вони знищили купу ворожої техніки – 8 танків, 24 одиниці бойової броньованої техніки, 2 літаки Су-25, 4 "Орлани" тощо.
До теми У зоні ООС українські бійці збили 2 літаки Су-25, 4 "Орлани" і знищили 8 танків
Окупанти втратили ще один СУ-25
Російські загарбники 29 квітня втратили винищувач за 11 мільйонів. Під час нальоту ворожої авіації на Запоріжжі військовослужбовець строкової служби однієї з частин Нацгвардії використав ПЗРК "Ігла" та завдав ворогу безповоротних втрат.
Влучним пострілом нацгвардієць відправив на концерт до Кобзона пілота "орків", а бойовий літак СУ-25 "Грач" – фермерам на металобрухт,
– розповіли у Нацгвардії.
Завдяки своїй рішучості, професіоналізму та виваженим діям захисник зберіг безліч життів військовослужбовців та мирних українців.
Нацгвардієць знищив ворожий СУ-25 разом із пілотом / Фото Південне ОТО Нацгвардії
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