Нацгвардієць потрапив під колеса автомобіля, коли надавав допомогу іншому постраждалому у ДТП
У Києві сталася подвійна аварія, внаслідок якої двоє людей потрапили до лікарні. Один з них – боєць Нацгвардії, який надавав медичну допомогу постраждалому.
Як пише dtp.kiev.ua, на Набережному шосе у Києві автомобіль Volkswagen Passat збив пішохода. Надати медичну допомогу кинулися троє нацгвардійців. Вони були в жилетах. Однак одного з них збив мікроавтобус Volkswagen Transporter.
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Відтак перший постраждалий та боєць Нацгвардії були госпіталізовані до лікарні.
Джерело: 24 Канал
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