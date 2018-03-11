Нацгвардієць потрапив під колеса автомобіля, коли надавав допомогу іншому постраждалому у ДТП

У Києві сталася подвійна аварія, внаслідок якої двоє людей потрапили до лікарні. Один з них – боєць Нацгвардії, який надавав медичну допомогу постраждалому.

Як пише dtp.kiev.ua, на Набережному шосе у Києві автомобіль Volkswagen Passat збив пішохода. Надати медичну допомогу кинулися троє нацгвардійців. Вони були в жилетах. Однак одного з них збив мікроавтобус Volkswagen Transporter.

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Відтак перший постраждалий та боєць Нацгвардії були госпіталізовані до лікарні.