У Нацгвардії скасували тендер на закупівлю протиударних щитів у Сумській області

На тлі російського наступу в Сумській області одна з частин НГУ планувала закупити засоби для охорони громадського порядку – протиударні щити. У середу, 11 червня, стало відомо, що тендер на відповідну закупівлю скасовано.

Про це заявили в Національній гвардії України, передає 24 Канал. Напередодні інформація викликала обурення в мережі.

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Що відомо про тендер

Тендер з'явився платформі Prozorro у п'ятницю, 6 червня. Його оголошена вартість – 30,7 мільйона гривень.

Національна гвардія не закуповуватиме засоби для несення служби з охорони громадського порядку, про які йдеться наразі у багатьох повідомленнях,

– йдеться в повідомленні НГУ.

Тендер на закупівлю скасовано / Скриншот 24 Каналу з Prozorro

До слова, окупанти продовжують наступ на Сумщині – вони вже перебувають за 20 кілометрів від обласного центру, заявили аналітики DeepState. Російські війська повністю зайняли населені пункти Кіндратівка й Олексіївка та намагаються просунутися вглиб української території.

Попри це, за словами начальника ОВА Олега Григорова, підстав для евакуації з міста Суми наразі немає. Найінтенсивніші бойові дії тривають на прикордонні, зокрема в Юнаківській та Хотінській громадах.