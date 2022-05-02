Нацгвардійці з "Азовсталі" звернулись із закликом забезпечити вихід усім військовим

2 травня 2022 , 18:38
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Джерело:

Військова частина 3057

Нацгвардійці, які мужньо боронять Маріуполь, звернулись із закликом забезпечити вихід з "Азовсталі" усім військовим, які перебувають в оточені.

67 день пекельного протистояння

Військові Національної гвардії опублікували звернення, де наголосили, що боронять Україну в надважких умовах уже 67 днів та потребують допомоги. 

Увага З Маріуполя сьогодні вдалося вивезти понад 100 мирних жителів, – мер міста

Ми, військовослужбовці 12 бригади оперативного призначення Національної гвардії України з побратимами 67 добу боронимо нашу Україну, будучи заблоковані на заводі "Азовсталь",
– зазначив військовий. 

 

 

Автор: Анастасія Лукашевська