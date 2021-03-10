Нацгвардійці можуть охороняти Вашингтон ще до кінця весни

10 березня 2021 , 07:35
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Міноборони США планує продовжити перебування Нацгвардії у Вашингтоні ще на 2 місяці. Так, військові охоронятимуть Капітолій до 23 травня.

Джерело:

Міноборони США

Нацгвардійці у Капітолії

Продовжувати охороняти Капітолій, ймовірно, будуть близько 2,3 тисячі нацгвардійців. Це наполовину менше ніж зараз їх є у будинку уряду.

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Раніше поліція вже направила запит у Пентагон з проханням дозволити продовжити перебування військових.

Присутність Нацгвардії допомагає підтримати поліцію Капітолію та їх можливості, які можуть бути не на тому рівні, що слід. Враховуючи той факт, що ми перебуваємо у новому середовищі в цій країні,
– заявив речник міністерства Джон Кірбі.

Зауважимо, кількість силовиків планують постійно зменшувати.

Нацгвардійців стягнули у Капітолій з усіх штатів країни через заворушення у Вашингтоні. Так, інавгурацію президента США Джо Байдена охороняли 25 тисяч військових.

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