Нацгвардійці можуть охороняти Вашингтон ще до кінця весни

Міноборони США планує продовжити перебування Нацгвардії у Вашингтоні ще на 2 місяці. Так, військові охоронятимуть Капітолій до 23 травня.

Нацгвардійці у Капітолії

Продовжувати охороняти Капітолій, ймовірно, будуть близько 2,3 тисячі нацгвардійців. Це наполовину менше ніж зараз їх є у будинку уряду.

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Раніше поліція вже направила запит у Пентагон з проханням дозволити продовжити перебування військових.

Присутність Нацгвардії допомагає підтримати поліцію Капітолію та їх можливості, які можуть бути не на тому рівні, що слід. Враховуючи той факт, що ми перебуваємо у новому середовищі в цій країні,

– заявив речник міністерства Джон Кірбі.

Зауважимо, кількість силовиків планують постійно зменшувати.

Нацгвардійців стягнули у Капітолій з усіх штатів країни через заворушення у Вашингтоні. Так, інавгурацію президента США Джо Байдена охороняли 25 тисяч військових.

Головне про штурм Капітолія

6 січня прихильники президента Дональда Трампа вийшли на протест через результати виборів. Вони почали штурмувати будівлю уряду.

Згодом протестувальники таки увірвалися у Капітолій. Між ними та правоохоронцями виникли сутички.

Внаслідок цих подій загинуло 5 людей, а ще десятки – отримали травми.

Винним у заворушенні вважають Трампа. Його звинуватили у підбурювані до заколоту.



Головне про заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу