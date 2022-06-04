Нацгвардійці підбили танк та взяли в полон 2 окупантів у Сєвєродонецьку

У Сєвєродонецьку нацгвардійці 3 червня підбили російський танк. Окрім того, герої взяли у полон 2 окупантів.

Пресслужба Національної гвардії України повідомила, що загарбники намагалися втекти. Однак – без успіху.

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Нацгвардійці виявили російський танк, який маневрував вулицями.

Чітким пострілом українські захисники вразили броньовану техніку противника та захопили ворожий екіпаж, який намагався втекти. Тепер на них чекають довгі розмови про те, як вони їхали "на навчання",

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, у Нацгвардії наголосили, що Сєвєродонецьк тримається. Герої не дають ворогу шансу на легке перебування на українській землі.

6 окупантів взяли у полон 1 червня

Сергій Гайдай голова Луганської ОВА 1 червня повідомив, що українські захисники провели у Сєвєродонецьку пробні контратаки. Тоді героям вдалося взяти у полон 6 ворогів.

Останні новини про бої за Сєвєродонецьк

Генштаб ЗСУ 3 червня повідомив, що на Донецькому напрямку російські загарбники зосередили найбільші зусилля у районі Сєверодонецька. Окупанти ведуть штурмові дії у житлових районах східної частини міста. Ворог прикривається артилерію. Українські захисники дають російським загарбникам відсіч.

Олександр Заїка – начальник Лисичанської військової адміністрації – розповів, що через запеклі бої евакуювати людей з Сєверодонецька наразі, на жаль, неможливо. Місцевих жителів намагаються забезпечити продуктами, водою та медикаментами. З Лисичанська до Сєвєродонецька гуманітарну допомогу привозять щодня. В окремі райони усе необхідне доставляють герої з ДСНС.

Мешканці Сєвєродонецька перебувають в укриттях. З місць безпеки вони виходять лише, аби забрати гуманітарну допомогу.

Гайдай увечері 3 червня розповів, що ЗСУ вдалося відбити 20% міста. Боротьба триває. Українські герої завдали ворогу колосальних втрат. Через значні втрати окупанти перекидають у Сєвєродонецьк сили з різних напрямків.

"Відбили 20%. ЗСУ посунули росіян у Сєвєродонецьку, тепер окупанти контролюють близько половини міста. Взяти область за два тижні, як прогнозує британська розвідка, в росіян не вийде. Будемо гнати", – наголосив Гайдай.

Голова ОВА наголосив, що ситуація на фронті – динамічна. Саме тому не можна казати, що звільнити місто наразі неможливо. Водночас українським захисникам бракує далекобійної артилерії. Вона допомогла б посунути ворожу артилерію до кордону.

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