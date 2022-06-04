Нацгвардійці знищили майже увесь взвод росіян у Донецькій області

Збройні Сили України не втомлюються завзято нищити росіян, які вторглись на нашу землю. Свої вміння цього разу показали нацгвардійці.

Нашим хлопцям вдалось знищити не лище цілий взвод російських окупантів. Вони також понівечили їхню техніку.

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Окупанти ховалися по кущах

Гвардійцям вдалось знищити ворожий БМП та майже увесь взвод російських окупантів у Донецькій області. Але на цьому вони не могли зупинитися й вивели з ладу ще 7 одиниць бойової техніки ворога.

Загарбники, що невпинно намагаються взяти під контроль українські землі, цього разу були змушені ховатися по кущах, однак це їм не допомогло. Мінометна батарея Нацгвардії не вперше грає у схованки з окупантом,

– хваляться наші бійці.

Тому вони легко "знайшли" близько 20 російських солдат, а також 8 одиниць бойової техніки. Серед них, зокрема: чотири БТР-82, дві МТЛБ та один Т-72 вивели з ладу, а один БМП-2 більше ніколи не зможе спричинити біль українській землі.

Наші воїни переконані, що тільки спільними зусиллями ми виженемо ворога з нашої землі.

"А ті, хто цього не розуміє, стануть добривом для українського чорнозему", – запевняють нацгвардійці.

Росіяни зазнають втрат на війні в Україні кожного дня

За даними Генерального штабу Збройних Сил України на 4 червня наші воїни ліквідували близько 31 050 загарбників. Така кількість є орієнтовна, тому що підрахунок ускладнюють активні бойові дії. Також росіяни на нашій землі втрачають і багато своєї техніки та іншого спорядження, з яким прийшли загарбувати чужу землю.

Нашим захисникам вдаються і неймовірні речі. Наприклад, вони можуть нищити також і російську авіацію. Сьогодні, 4 червня, в оперативному командуванні "Північ" повідомили про успішне знищення ворожого гелікоптера у небі Донбасу. Саме в Донецькій та Луганській областях тривають зараз найзапекліші бої. Адже Росія має хитрий та підлий план, за яким хоче захопити всю територію цих областей, щоб видати це хоч за якусь "перемогу".

Українські воїни в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" не відстають від своїх побратимів з інших напрямків. Їм вдалось ліквідувати чимало росіян за 4 червня. Наша артилерія знищила два склади з боєприпасами та командно-спостережний пунк. Також росіяни втратили 60 людей особового складу та техніку.

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