Зупинили 2 колони російської техніки: потужне відео бою нацгвардійців з окупантами

Наразі на кількох напрямках фронту точаться пекельні бої. На Півдні бійці Нацгвардії зуміли відбити ворожий наступ.

На південному напрямку ворог вкотре спробував вклинитися в українську оборону. Втім, отримав потужного ляща від бригади нацгвардійців. Про черговий подвиг захисників розповів командувач Нацгвардії Олександр Півненко і поділився вражаючим відео.

Дивіться також Глава МЗС Польщі звернувся до Папи через його заклик до "переговорів"

Як нацгвардійці спинили окупантів

За словами Півненка, на позиції гвардійців насувалися аж дві колони російської техніки. Про це військових заздалегідь попередила аерозвідка бригади НГУ "Спартан".

Спершу окупантів "привітала" українська артилерія. Влучними ударами вона змусила противника знизити темп атаки. У цей час у повітря піднялися наші дрони.

Як наслідок – 2 одиниці ворожої техніки були вражені пілотами ударних авіаційних комплексів та ще 2 одиниці були знищені за допомогою артилерії. Особовий склад противника був ліквідований.

Нацгвардійці зупинили російський штурм завдяки вдалій взаємодії підрозділів 3 бригади оперативного призначення "Спартан", наголосив Півненко.

Бій нацгвардійців та окупантів на Півдні: відео Олександр Півненко

Яка ситуація на Півдні

Лише за минулу добу українські сили ліквідували 900 окупантів , знищили 19 ворожих танків, 27 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, 6 спецтехніки та 3 РСЗВ.

За словами командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського, на південному напрямку за добу відбулося 54 бойові зіткнення. Втрати ворога саме тут склали 310 осіб, в озброєнні та військовій техніці – 65 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 12 танків, 17 бойових бронемашин, 5 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 28 автомобілів, 1 одиниця спецтехніки тощо.

Відомо, що противник намагався наступати на Оріхівському напрямку. Тут росіяни здійснили 8 атак в районах східніше Левадного, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Які населені пункти окупанти штурмують найбільше