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      Національна збірна України зі спортивного покеру виграла Кубок Націй в Ірландії

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      Національна збірна України зі спортивного покеру
      Національна збірна України зі спортивного покеру / korrespondent.net

      Наша команда вперше грала в турнірі такого рангу і з ходу взяла головний трофей. А PokerMatch Pro Ольга Єрмольчева відвезла додому приз найкращому гравцю турніру.

      Є перший трофей в історії Національний збірної України зі спортивного покеру! Наша команда вперше у своїй історії вирушила на престижний турнір Кубок Націй в Ірландію і виграла його! Про це повідомляє видання "Кореспондент".

      Два дні у Дубліні нашим спортсменам протистояли досвідчені суперники з Німеччини, Ірландії, Індії, Тайбеї і Digital Team, але дебютантів з України це не збентежило. Буквально з перших ігрових сесій наша команда вирвалася вперед і не дозволила нікому з конкурентів змістити себе з першого місця.

      У підсумковій таблиці відрив від найближчих конкурентів збірної Ірландії склав 53 очка, а третє місце посіла команда Німеччини.

      Переможцями Кубка Націй-2019 в складі збірної України стали: PokerMatch Pro Ольга Єрмольчева, Андрій Любовецький, Володимир Дрокін, Михайло Кедровський, Андрій Момот, Тимур Азізов і Роман Головко.

      Крім того, в Україну відправиться і приз найкращому гравцю турніру. Нею стала Ольга Єрмольчева, яка за статистичними показниками випередила маститих гравців в "матч-покер".

      "Я до сих пір не вірю, що отримала цю нагороду! Я виграла з великим відривом від другого місця, а його зайняв легендарний покерист Енді Блек, сказала Оля після перемоги. Чесно кажучи, грати за команду це великий стрес, адже після кожної програної фішки починаєш думати, що саме ти слабка ланка і тягнеш команду на дно. Але ми вірили в перемогу і довели, що покер це гра майстерності".

      За словами наших "збірників", ця перемога була б неможливою без злагодженої роботи всієї команди і божевільної підтримки уболівальників і на самому турнірі, і в Україні.

      До речі, суперники теж оцінили рівень збірної України. На церемонії нагородження багато теплих слів про нашу команду сказали господарі турніру, ірландці.

      Окремо відзначимо Всеукраїнську федерацію спортивного покеру, яка зібрала команду на цей турнір і організувала поїздку в Ірландію, а титульний спонсор збірної України PokerMatch надав потужну спонсорську та медійну підтримку нашої делегації!

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      Теги: Новини України Спорт Новини Спорту
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