Сіярто вважає, що видача "нацкарт" росіянам і білорусам не становить загрозу безпеці ЄС

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що видача національних карт громадянам Росії та Білорусі "не становить жодного ризику для безпеки Шенгенської зони".

Зазначимо, що Європа побоюється, що політика Угорщини щодо "нацкарт" може призвести до збільшення кількості російських шпигунів у країнах. На тлі цього навіть лунали заклики виключити Будапешт з Шенгенської зони.

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Позиція Угорщини щодо "нацкарт"

Петер Сійярто стверджує, що росіяни і білоруси, як і раніше, "піддаватимуться ретельним перевіркам при в'їзді та перебування в Угорщині".

При цьому глава угорського зовнішньополітичного відомства звинуватив "колег із Північної Європи та країн Балтії" у "кампанії брехні" щодо Будапешта. За його версією, під цю кампанію підпадають будь-які твердження про відсутність подібних перевірок.

Нагадаємо, що раніше голова найбільшої партії Європарламенту "Європейська народна партія" Манфред Вебер повідомив, що нові правила Угорщини дозволять росіянам безперешкодно подорожувати більшою частиною ЄС і спричинить "серйозні побоювання стосовно національної безпеки". Нова імміграційна система викликає сумніви та може "створити серйозні лазівки для шпигунської діяльності".