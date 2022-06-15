Національний реабілітаційний центр у Львові контролюватиме компанія Baker Tilly

У львівського проєкту Національного реабілітаційного центру "Unbroken" зʼявився партнер. Він буде допомагати з прозорістю збору та використання коштів.

Міський голова Львова Андрій Садовий домовився про це зі співзасновником та керуючим партнером Baker Tilly в Україні – Олександром Почкуном.

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Андрій Садовий зазначив, що для Львова важливо, аби всі процеси зі збору коштів на найбільший реабілітаційний центр в Україні були прозорими та публічними. Через це до співпраці запросили найкращу на ринку консалтингову компанію.

Що відомо про компанію Baker Tilly in Ukraine

Вона є одним із лідерів на ринку аудиторських та консалтингових послуг України. Крім того, є членом глобальної мережі Baker Tilly International, що входить до десяти найбільших мереж бухгалтерських та консалтингових компаній світу.

Реабілітаційний центр "Unbroken"

Це буде один з перших центрів в Україні, де буде змога отримувати фізичну, психологічну та соціальну реабілітації. Приблизно щороку це зможе робити 50 тисяч українців.

До проєкту уже долучилися перші фінансові донори: компанії "АТБ", "Symfony Solutions", "Space Art", Група "ПЗУ Україна" та посольство Швейцарії в Україні.

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