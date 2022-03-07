Нацисти забороняли книги, росіяни – фейсбук і твіттер

У Росії зачистка всього і вся. Спочатку це залишки ЗМІ, тепер фейсбук і івіттер.

У Росії свобода на замку

Колись в нацистській Німеччині палили книги. Тепер 21 сторіччя, тому забороняють соціальні мережі. Youtube, до речі на черзі.

Важливо У Путіна не було плану "Б"

Простір думок та емоцій в Росії тепер на замку, тільки офіціоз.

Перемагають лише вільні

Тільки вільні та гідні люди перемагають, це довела історія, адже без гідності та свободи вони не люди.

Саме це доводять зараз українці, і саме тому нами захоплюється світ.

Я не живу у фейсбуці або твіттері, я живу і борюся разом з кожним українцем, просто як один з вас. Але наші соціальні мережі – це простір свободи, який ми нікому не віддамо, як не віддамо і Україну.

В цьому наша докорінна відмінність від Росії, тому російські військові ніколи не будуть воювати до останнього, як ми. Вони воюючи як раби, а ми як вільні люди. Тому перемога за нами!

Україна закликає світ вимагати від НАТО закриття неба – дивіться відео:

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