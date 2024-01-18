Нацполіція почала провадження через стеження за Bihus․Info, – журналісти

Суспільство збурив інцидент зі стеженням за журналістами проєкту Bihus.Info. На нього відреагувала поліція, а ще раніше СБУ.

Аліса Юрченко, заступниця головного редактора Bihus.Info, заявила в ефірі "Радіо Свобода" про відкриття провадження через стеження. Його відкрили за заявою однієї з журналісток Bihus.Info Марії Землянської.

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Що відомо про провадження поліції

Національна поліція вже відкрила провадження за заявою журналістки Марії Землянської, яка проживала в одному з будиночків (відпочинкового комплексу), власне, відео всередині якого ви бачили на "зливних бачках". Марія просто жила там, нічого поганого вона не робила. Ще багато інших членів нашої команди написали заяви в поліцію. Зараз розпочате одне з проваджень Національною поліцією,

– сказала Аліса Юрченко.

Хто встановив камери в номерах журналістів

Медійники встановили, що напередодні їхнього заїзду до відпочинкового комплексу їхні номери винайняли невідомі. Вочевидь, ці люди і встановили камери. А СБУ після вилучення відео вже зі стаціонарних камер відеоспостереження, що належать відпочинковому закладу, має можливість ідентифікувати невідомих.

"Великі групи людей заїхали в цей комплекс, саме в ті номери, які бронювали ми на 27 грудня. Заїхали за день до того, а потім виїхали в той день, коли заїжджали вже ми, залишивши за собою один із номерів, в якому ми не жили. Це була велика спецоперація. Камери встановлювали не співробітники закладу – для цього спеціально бронювалися номери. У Служби безпеки України вже є всі відео з людьми, які встановлювали незаконні засоби фіксації в номерах, де ми перебували", – пояснила жінка.

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За словами Юрченко, щодо цього правоохоронці не мають претензій.

А в кримінальному провадженні, яке веде СБУ, журналісти не мають жодного статусу. Медійники не писали заяви про злочин до Служби безпеки.

"Ні в якому статусі вони не перебувають, вони там не визначені потерпілими. Ми будемо щодо цього звертатися, але важливо розуміти: на момент, коли Служба безпеки забрала відеодокази за всі дні, коли інші люди, поки що не встановлені, встановлювали камери нам в номери, – то на цей момент Служба безпеки України діяла за власною ініціативою. Вона сама відкрила це кримінальне провадження, ми не зверталися в Службу безпеки України, тому що статті, за якими ми зверталися, не підслідні СБУ", – заявила журналістка.

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