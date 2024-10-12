Поліція бере участь в оповіщенні військовозобов'язаних, але не вручає повістки, – Вигівський

Працівники поліції разом із представниками ТЦК беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних, перевіряють документи, проте не вручають повістки.

Про це в інтерв'ю заявив голова Національної поліції України Іван Вигівський. За його словами, така норма спрямована на дотримання військовозобов'язаними законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

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Чи можуть поліцейські вручати повістки

Вигівський пояснив, що поліція як виконувала свої обов'язки в частині доставлення до ТЦК та СП військовозобов'язаних за зверненням самого ТЦК, так і виконує. Ці обов'язки закріплені в законі "Про військовий обов'язок і військову службу".

Що стосується повноважень, яких раніше не було в поліції, то це участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов'язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК та СП,

– пояснив голова Нацполіції.

Він також наголосив, що поліцейські безпосередньо не вручають повістки в ТЦК та СП, адже це "не передбачено законом".

Водночас, за словами Івана Вигівського, поліцейські мають право перевіряти документи у всіх осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років, незалежно від підстав, визначених законом України "Про Національну поліцію".