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      Науковці навчилися передбачати смерть людини

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      Науковці навчилися передбачати смерть людини
      Науковці навчилися передбачати смерть людини / Фото з вільних джерел

      Американські дослідники створили метод оцінки тривалості людського життя за генетичними варіаціями.

      Результати роботи представили на щорічних зборах Американського товариства генетики людини (ASHG), пише Eurekalert!.

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      Науковці проаналізували генетичні дані 500 тисяч людей.

      Фахівці змогли виявити ділянки геному, які відповідають за тривалість життя і загрозу виникнення вікових хвороб. Біологи підтвердили шість раніше виявлених асоціацій між генами і довголіттям, включаючи ген APOE, який кодує компонент гену і пов'язаний з ризиком розвитку хвороби Альцгеймера.

      Гени можуть розповісти про час смерті людини
      Гени можуть розповісти про час смерті людини

      Дослідження допомогло виявити 21 нову ділянку, що впливає на тривалість життя. Таким чином, використовуючи ці дані, кожен індивід матиме персоналізований бал, що зможе оцінити шанси дожити до певного віку.

      Також фахівці встановили, що 10% людей мають гени, які сприяють довголіттю. Вони, в середньому, будуть жити на 5 років довше тих, у кого ДНК сприяє зменшенню тривалості життя.

      Висновок вчених: гени можуть розповісти про тривалість життя людини.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя дослідження
      Джерело: 24 Канал
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