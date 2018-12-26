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      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Науковці назвали несподівану причину передчасної смерті

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      Вчені назвали причину передчасної смерті
      Вчені назвали причину передчасної смерті / blog.trustedseniorspecialists.com

      Фахівці з американського Університету Райс назвали причину передчасної смерті. Цей синдром щороку забирає багато життів по всьому світу. При цьому чітких методів порятунку людини в подібній кризовій ситуації не існує.

      Про це повідомляє "Медікфорум". 

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      Згідно з інформацією вчених, основна причина полягає у втраті когось із подружжя, найчастіше саме вдівці та вдови становлять найбільший відсоток у статистиці передчасних смертей.

      Депресія та меланхолія, пригнічений психологічний стан призводять до змін по всьому організму. У результаті падає опірність до різних вірусів, організм буквально "атакують" різного роду захворювання.

      Причини передчасної смерті
      Вдівці і вдови схильні до передчасної смерті

      При вивченні причин смерті були обстежені 99 осіб, чиї близькі померли за три місяці до проведення досліджень. Всі результати були класифіковані за фізичним та психологічним станом. Аналіз крові показав наявність у людей з важкими емоційними переживаннями велику кількості запальних процесів

      При цьому в аналізах людей, які менш трагічно переживають втрату супутника життя або близької людини, цей відсоток значно нижчий. Статистика захворювань підтверджує висновки медиків, що саме у вдівців та вдів спостерігається підвищення відсотка хвороб, пов'язаних із серцево-судинною системою. Результати дослідження стануть основою для розробки методів надання допомоги людям, що впали в депресію після смерті рідних та близьких.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія Довголіття
      Джерело: 24 Канал
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