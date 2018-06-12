Науковці назвали причину найвбивчішої в історії людства пандемії

Міжнародна команда вчених проаналізувала два генома найстаріших з відомих збудників бубонної чуми, вік яких досягає майже 4000 років.

Зі слів дослідників, вони виявили штам чумної палички, який є "предком" інфекції, яка викликала такі пандемії як: "Чорна смерть", "Юстиніанова чума" і третя пандемія чуми у Китаї, передає Phys.

Читайте також: Американські вчені виявили нову небезпечну інфекцію

Вони зазначають, що саме бактерія Yersinia pestis стала причиною вбивчих пандемій в епоху Стародавнього світу, Середньовіччя та Нового часу.

Нові штами чумної палички були виділені у двох жертв хвороби, похованих в одній могилі 3800 років тому. Така знахідка, зі слів генетиків, дозволяє відсунути час появи небезпечної форми чумної палички, здатної заражати гризунів, людей та інших ссавців, на 1000 років.

Мікроорганізми володіли всіма необхідними генами для розвитку бубонної форми хвороби.

Додамо, у січні 2018 року дослідники з університетів в Осло і Феррарі заявили, що пандемія бубонної чуми у середньовічній Європі, яка отримала назву "Чорна смерть", була викликана не щурами, а людьми. А блохи і воші, що паразитували на людині, сприяли поширенню смертоносної хвороби.

Що таке бубонна чума?Це одна з клінічних форм чуми (зоонозної природно-осередкової бактеріальної інфекційної хвороби), яка характеризується гарячкою, тяжкою інтоксикацією, геморагічним синдромом, серозно-геморагічним ураженням легень, лімфатичної системи з утворенням бубонів, септичним перебігом і високою летальністю.



В період розвитку людства відбулись три пандемії, при яких переважала бубонна форма чуми. За приблизними підрахунками, чума забрала життя 180 - 200 млн людей. Пандемія, яка сталася у Європі і Азії в 1347-1351 роках, забрала життя понад 25 млн осіб.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.