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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Науковці пояснили, чим шкідливі перші дні на морі

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Науковці пояснили, чим шкідливі перші дні на морі
Науковці пояснили, чим шкідливі перші дні на морі / www.pexels.com

Фахівці розповіли, що перші дні відпустки біля моря можуть нашкодити здоров'ю людини. Це не лише може викликати стресову реакцію для організму, а й стати потрясінням для щитовидної залози.

Про це повідомляють на Women's Health.

У виданні зазначають, що у перші дні відпочинок на пляжі може нашкодити здоров'ю людини, якщо в його організм потрапляє надмірна кількість йоду. Організм може не справитись з надлишком йоду і спровокувати тиреотоксикоз, який у свою чергу може спричинити плаксивість, надмірну збудливість, швидкі зміни настрою, безсоння, посилене серцебиття, задишка, зниження ваги чи проноси.

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Тому експерти радять поступово звикати до морського клімату і води, оскільки ваш організм звик до зовсім інших умов. Щоб уникнути передозування йодом, в перший день після приїзду краще проведіть на березі моря близько півтора-двох годин.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я відпочинок
Джерело: 24 Канал
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