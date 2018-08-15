Науковці придумали цікавий і простий спосіб виявлення аутизму

Науковці створили оптичну ілюзію, яка допомагає діагностувати аутизм. Його визначають за тим, як людина бачить чорні та білі крапки на зображенні.

Відкриття зробили вчені з Пізанського університету, повідомляє Knife.

Ви здорові, якщо при погляді на зображення вам здається, що стовпчик обертається то в одну, то в іншу сторону.

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Ті, у кого легка форма аутизму, бачитимуть лише два шари чорно-білих точок. Це трапляється, оскільки аутизм робить зір людини більш деталізованим. Також, у людей з розладом при погляді на ілюзію розширяться зіниці.

Науковці вже протестували своє відкриття експериментально. Також учасники експерименту пройшли спеціальне тестування на наявність розлади. Дослідження підтвердило, що результати обох видів виявлення аутизму збігаються.

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