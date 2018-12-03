08:51
3 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Складні жарти Путіна. Віце-робото-прем'єр РФ
      Вєсті Кремля
      19:21, 1 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Стіна плачу Яценюка. Сіль на російські рани
      Вєсті.UA
      19:11, 1 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Науковці розповіли, коли схуднення може бути шкідливим

      355 Читать новость на русском
      Шкідливе схуднення
      Шкідливе схуднення / molbuk.ua

      Робота фахівців показала, що захопленість не найздоровішими прийомами схуднення може підривати здоров'я у зрілому віці.

      Про це йдеться в досліджені Міннесотського університету.

      Читайте також: "Мінус" 10 кілограмів: 5 корисних наслідків від схуднення

      Вчені прийшли до висновку, що методи схуднення, які підривають здоров'я не обмежуються періодом підліткового віку, люди часто продовжують дотримуватися їх і через 15 років.

      via GIPHY

      Такі способи схуднення і контролю ваги, як очищення організму, голодування і певні види дієт пов'язані з виникаючими з часом проблемами зі здоров'ям,
      – заявили експерти.

      За їх словами, спроби худнути нерідко сприяють появі розладів травлення, депресії, а також зловживання психоактивними речовинами.

      Дослідження показало, що з віком як чоловіки, так і жінки, найчастіше переймаються проблемами ваги і роблять спроби слідувати поганій дієті. Наприклад, вчені встановили, що у віці від 25 років до 31 року люди намагаються схуднути, сівши на дієту, п'ять разів на рік і більше. Крім того, з віком частішає використання екстремальних методів схуднення, куди входять чистка організму і таблетки для схуднення, відзначили дослідники.

      Шкідливе схуднення
      У зрілому віці шкідливі дієти можуть завдати непоправної шкоди

      "Близько 20% представників обох статей повідомляли про те, що почали дотримуватися дієти в зрілому віці. Зазвичай і чоловіки, і жінки в зрілому віці прагнуть дотримуватися тих практик схуднення, що підривають здоров'я, до яких вони вдавалися ще в юності", – зазначили автори проекту.

      Висновки вчених: у зрілому віці люди схильні дотримуватись неправильних методів схуднення, які можуть завдати їм більшої шкоди, ніж у підлітковому віці.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя дослідження Дієти
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Трамп угрожает, Коэн сознается, Мюллер обвиняет – новости США за неделю
      сьогодні , 08:40 Трамп угрожает, Коэн сознается, Мюллер обвиняет – новости США за неделю
      Максим Карижський 94
      Українці допомагають Путіну, кому вигідний воєнний стан та стара нова війна: топ-5 блогів тижня
      2 грудня , 22:01 Українці допомагають Путіну, кому вигідний воєнний стан та стара нова війна: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1627
      Найсмішніші меми тижня: пірати Азовського моря та офіційний дефіцит солі
      2 грудня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: пірати Азовського моря та офіційний дефіцит солі
      6228
      Воєнний стан в Україні та обшуки СБУ у шикарному маєтку настоятеля Лаври – топ-5 відео тижня
      2 грудня , 19:30 Воєнний стан в Україні та обшуки СБУ у шикарному маєтку настоятеля Лаври – топ-5 відео тижня
      1515
      "Розправитися мовчки не вийде": в Україні створюють систему колективної безпеки
      2 грудня , 17:00 "Розправитися мовчки не вийде": в Україні створюють систему колективної безпеки
      Єгор Соболєв 3618
      Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
       8 листопада 2017 , 22:24
      Чим загрожує жінці відсутність сексу
      26 жовтня 2017 , 22:11
      Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
      8 квітня , 22:54
      Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
       1 листопада 2017 , 13:58
      Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
       9 листопада 2017 , 20:47
      Це не погрози, це ваша перспектива, – Ярош зробив жорстку заяву про "ряжених патріотів"
       9 грудня 2017 , 16:56
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук