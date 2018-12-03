Науковці розповіли, коли схуднення може бути шкідливим

Робота фахівців показала, що захопленість не найздоровішими прийомами схуднення може підривати здоров'я у зрілому віці.

Про це йдеться в досліджені Міннесотського університету.

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Вчені прийшли до висновку, що методи схуднення, які підривають здоров'я не обмежуються періодом підліткового віку, люди часто продовжують дотримуватися їх і через 15 років.

Такі способи схуднення і контролю ваги, як очищення організму, голодування і певні види дієт пов'язані з виникаючими з часом проблемами зі здоров'ям,

– заявили експерти.

За їх словами, спроби худнути нерідко сприяють появі розладів травлення, депресії, а також зловживання психоактивними речовинами.

Дослідження показало, що з віком як чоловіки, так і жінки, найчастіше переймаються проблемами ваги і роблять спроби слідувати поганій дієті. Наприклад, вчені встановили, що у віці від 25 років до 31 року люди намагаються схуднути, сівши на дієту, п'ять разів на рік і більше. Крім того, з віком частішає використання екстремальних методів схуднення, куди входять чистка організму і таблетки для схуднення, відзначили дослідники.



У зрілому віці шкідливі дієти можуть завдати непоправної шкоди

"Близько 20% представників обох статей повідомляли про те, що почали дотримуватися дієти в зрілому віці. Зазвичай і чоловіки, і жінки в зрілому віці прагнуть дотримуватися тих практик схуднення, що підривають здоров'я, до яких вони вдавалися ще в юності", – зазначили автори проекту.

Висновки вчених: у зрілому віці люди схильні дотримуватись неправильних методів схуднення, які можуть завдати їм більшої шкоди, ніж у підлітковому віці.

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