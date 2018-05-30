Науковці розповіли про надзвичайну користь медитації для організму

Лише година медитації на день може знизити наслідки старіння головного мозку, тож у старшому віці є великі шанси зберегти когнітивні функції на чудовому рівні.

Про це свідчать дослідження вчених з Каліфорнійського університету, передає Мaximum.

Науковці довго не могли пояснити – чому давньосхідні практики так добре впливають на людину.

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З'ясувалося, що медитація дійсно здатна викликати такі зміни у мозку, які покращують розумові здібності. Адже під час медитації методи, які використовуються, були спрямовані на заспокоєння, викликали співчуття, любов і доброту.

Також медитація зберігає швидкість реакції та уважність, а це свідчить про те, що суттєво покращилися функції мозку.