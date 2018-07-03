21:15
3 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
20°C 12°C
  • середа
    23°C 13°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Куди зник Путін. Очеретяне чудо Росії
Вєсті Кремля
21:19, 2 липня
Вєсті.UA. Нові фантазії Омеляна. Шевченкові дні
Вєсті.UA
19:41, сьогодні
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Вагітність і діти

Науковці розробили інноваційний метод лікування безпліддя

100 Читать новость на русском
Лікування безпліддя
Лікування безпліддя / eurodoctor.eu

Репродуктологи з Данії розробили "штучні яєчники", які допоможуть завагітніти після курсів хіміотерапії та променевої терапії.

Фахівці данського Національного госпіталю (Rigshospitalet) розробили технологію, засновану на пересадці фолікулів на підготовлений каркас з сполучної тканини, передає The Guardian.

Читайте також: Як покращити стан легень після відмови від куріння

Це дозволить завагітніти жінкам, які втратили фертильність після курсів хіміотерапії або радіотерапії. 

Сьогодні існує кілька методів, які допомагають жінкам завагітніти після такого лікування, зокрема, через заморожування тканин яєчників, коли по завершенні терапії тканину пересаджують назад пацієнтці. Але цей метод не буде ефективним, якщо хвороба зачепила тканини яєчників.

"Штучні яєчники" допоможуть завагітніти після курсів хіміотерапії

Тож науковці з Данії розробили технологію, де пропонують "будувати" зразок для пересадки штучно.

За допомогою реактивів тканину яєчника очищають від клітин, яких могло торкнутися онкологічне захворювання, залишаючи каркас з сполучної тканини. Потім на основу пересаджують підготовлені фолікули, отримані з організму жінки. Оскільки яйцеклітини в фолікулах захищені базальною мембраною, поширення ракових клітин не може пошкодити їх.

Технологію вже випробували на лабораторних мишах – їм пересадили підготовлену тканину яєчників, яка містить по 20 людських фолікулів. Близько чверті фолікулів залишалися живими довше трьох тижнів, до цього часу навколо зразка почали формуватися кровоносні судини. Та проводити випробування за участю людей вдасться не раніше, ніж через 5-10 років.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Вагітність і діти дослідження
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Реєстрація вступників: нюанси і новації вступу-2018
сьогодні, 20:01 Реєстрація вступників: нюанси і новації вступу-2018
1708
Название полков армии РФ украинскими городами доказывает, что враг готовится к продолжению войны
сьогодні, 17:02 Название полков армии РФ украинскими городами доказывает, что враг готовится к продолжению войны
Юрій Бутусов 1301
Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
сьогодні, 14:58 Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
Олексій Чибісов 782
Київ втрачає легені: в столиці вирубано 1 мільйон дерев
сьогодні, 13:10 Київ втрачає легені: в столиці вирубано 1 мільйон дерев
Олеся Пинзеник 939
Як на зелених насадженнях відмити гроші, або як Кличко у Києві парки рахував
сьогодні, 12:02 Як на зелених насадженнях відмити гроші, або як Кличко у Києві парки рахував
Михайло Поживанов 1214
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук