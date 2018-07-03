Науковці розробили інноваційний метод лікування безпліддя

Репродуктологи з Данії розробили "штучні яєчники", які допоможуть завагітніти після курсів хіміотерапії та променевої терапії.

Фахівці данського Національного госпіталю (Rigshospitalet) розробили технологію, засновану на пересадці фолікулів на підготовлений каркас з сполучної тканини, передає The Guardian.

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Це дозволить завагітніти жінкам, які втратили фертильність після курсів хіміотерапії або радіотерапії.

Сьогодні існує кілька методів, які допомагають жінкам завагітніти після такого лікування, зокрема, через заморожування тканин яєчників, коли по завершенні терапії тканину пересаджують назад пацієнтці. Але цей метод не буде ефективним, якщо хвороба зачепила тканини яєчників.

"Штучні яєчники" допоможуть завагітніти після курсів хіміотерапії

Тож науковці з Данії розробили технологію, де пропонують "будувати" зразок для пересадки штучно.

За допомогою реактивів тканину яєчника очищають від клітин, яких могло торкнутися онкологічне захворювання, залишаючи каркас з сполучної тканини. Потім на основу пересаджують підготовлені фолікули, отримані з організму жінки. Оскільки яйцеклітини в фолікулах захищені базальною мембраною, поширення ракових клітин не може пошкодити їх.

Технологію вже випробували на лабораторних мишах – їм пересадили підготовлену тканину яєчників, яка містить по 20 людських фолікулів. Близько чверті фолікулів залишалися живими довше трьох тижнів, до цього часу навколо зразка почали формуватися кровоносні судини. Та проводити випробування за участю людей вдасться не раніше, ніж через 5-10 років.

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